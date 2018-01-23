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23 января 2018, 17:13



«История домов и людей». Завтра в Публичной библиотеке Станислав Стрючков презентует книгу, которую он писал больше десяти лет

На встрече с автором, которая начнется в 18.00, можно будет задать любые вопросы по истории архитектуры и гражданского строительства Норильска, а также купить новую книгу по специальной цене.

Просмотров:176 «История домов и людей» Станислава Стрючкова это целый фолиант объёмом в 560 страниц и весом почти три килограмма. Его удалось издать благодаря грантовой программе «Книжное Красноярье-2017». Основная часть тиража по условиям гранта ушла в библиотеки края и другие госучреждения. В свободной продаже осталось всего около 150 экземпляров.На встрече с автором, которая начнется в 18.00, можно будет задать любые вопросы по истории архитектуры и гражданского строительства Норильска, а также купить новую книгу по специальной цене.