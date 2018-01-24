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24 января 2018, 11:02



«Норникель» активизирует изобретательных подростков. 25 победителей марафона «АрктикPRO-2018» побывали на Зимней школе в Екатеринбурге.

Программа мероприятия была построена таким образом, чтобы активизировать исследовательский и изобретательский потенциал подростков. В первой части проекта участники учились самостоятельно проводить опыты по химии и физике, чтобы, приехав в свои регионы, показать другим, как интересны могут быть эти школьные предметы. Каждый из ребят получил специальный «опытный» набор для проведения собственных открытых уроков в родных городах. Второй блок был посвящен изобретательству и презентации своих идей. Марафонцы посетили лекцию Дмитрия Мамонтова, научного редактора Политехнического музея, который рассказал о самых необычных и при этом простых изобретениях в мире, а также проконсультировал ребят по их собственным проектам. Кроме того, специально для участников Зимней школы провела мастер-класс по публичным выступлениям Светлана Фоминых, главный эксперт по TED в России. Ребята учились эффектно представлять свои идеи в лучших традициях этой всемирно известной конференции. Результат общения — 24 необычных презентации собственных изобретений. Участники побывали в самом северном небоскребе мира — комплексе «Высоцкий», посетили Белоярскую атомную электростанцию (единственную в России, где действуют разные типы реакторов), а также Уральский трубный завод и его инновационный обучающий центр, цех электролиза меди на предприятии «Уралэлектромедь». Напомним, первый этап марафона предусматривает прохождение подростками онлайн-викторины. На втором этапе они участвуют в квестах, где по различным критериям их оценивает группа экспертов. По итогам этих туров из более чем 1300 человек были выбраны 25 участников: из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области. Впервые в марафоне в этом году приняли участие школьники из Читы. Екатеринбург, чья Зимняя школа встречала победителей марафона в этом году, стал четвертым крупным промышленным городом, который посетили участники марафона за время его существования. В предыдущие годы интересующиеся наукой и техникой школьники побывали в Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.

Просмотров:114 Четвертая Зимняя научно-техническая школа «АрктикPRO-2018» состоялась в Екатеринбурге с 15 по 21 января. Это третий, заключительный этап научно-технического марафона для подростков, который проводит «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» на территориях своего присутствия.Программа мероприятия была построена таким образом, чтобы активизировать исследовательский и изобретательский потенциал подростков. В первой части проекта участники учились самостоятельно проводить опыты по химии и физике, чтобы, приехав в свои регионы, показать другим, как интересны могут быть эти школьные предметы. Каждый из ребят получил специальный «опытный» набор для проведения собственных открытых уроков в родных городах.Второй блок был посвящен изобретательству и презентации своих идей. Марафонцы посетили лекцию Дмитрия Мамонтова, научного редактора Политехнического музея, который рассказал о самых необычных и при этом простых изобретениях в мире, а также проконсультировал ребят по их собственным проектам.Кроме того, специально для участников Зимней школы провела мастер-класс по публичным выступлениям Светлана Фоминых, главный эксперт по TED в России. Ребята учились эффектно представлять свои идеи в лучших традициях этой всемирно известной конференции. Результат общения — 24 необычных презентации собственных изобретений.Участники побывали в самом северном небоскребе мира — комплексе «Высоцкий», посетили Белоярскую атомную электростанцию (единственную в России, где действуют разные типы реакторов), а также Уральский трубный завод и его инновационный обучающий центр, цех электролиза меди на предприятии «Уралэлектромедь».Напомним, первый этап марафона предусматривает прохождение подростками онлайн-викторины. На втором этапе они участвуют в квестах, где по различным критериям их оценивает группа экспертов. По итогам этих туров из более чем 1300 человек были выбраны 25 участников: из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области. Впервые в марафоне в этом году приняли участие школьники из Читы.Екатеринбург, чья Зимняя школа встречала победителей марафона в этом году, стал четвертым крупным промышленным городом, который посетили участники марафона за время его существования. В предыдущие годы интересующиеся наукой и техникой школьники побывали в Санкт-Петербурге, Красноярске и Казани.