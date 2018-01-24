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24 января 2018, 11:07



Норильчане могут пожаловаться на незаконно функционирующие свалки твердых и жидких бытовых отходов. Горячая линия по этим вопросам начала работать в ГСУ.

Граждане, которым известно о местах несанкционированной утилизации твердых и жидких бытовых отходов на территории Красноярского края, загрязняющих окружающую среду, просьба обращаться по телефону (391) 2-73-02- 99.

Просмотров:96 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводит горячую линию по вопросам незаконно функционирующих свалок твердых и жидких бытовых отходов, сообщает пресс-служба ведомства.Граждане, которым известно о местах несанкционированной утилизации твердых и жидких бытовых отходов на территории Красноярского края, загрязняющих окружающую среду, просьба обращаться по телефону (391) 2-73-02- 99.