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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:15 Норильчанам расскажут и преимуществах новой контрольно-кассовой техники. Консультации проводят «Открытые классы» в налоговой инспекции.
12:48 В районе Кайеркан Норильска проведут проверку системы оповещения.
12:46 К марту численность рабочих на площадке перинатального центра увеличится до 800 человек. Совещание о ходе строительства объекта провел в Красноярске полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло.
11:19 Школа искусств для детей тундровиков откроется в таймырском поселке к новому учебному году.
11:07 Норильчане могут пожаловаться на незаконно функционирующие свалки твердых и жидких бытовых отходов. Горячая линия по этим вопросам начала работать в ГСУ.
11:02 «Норникель» активизирует изобретательных подростков. 25 победителей марафона «АрктикPRO-2018» побывали на Зимней школе в Екатеринбурге.
17:13 «История домов и людей». Завтра в Публичной библиотеке Станислав Стрючков презентует книгу, которую он писал больше десяти лет
17:10 150 норильских школьников вернулись из подмосковного «Детского Наукограда»
16:04 «Заполярная валентинка». Новый конкурсный проект, посвященный Дню влюбленных, сегодня стартовал на сайте «Заполярной правды».
15:56 Молодых норильчан приглашают бесплатно получить военную специальность.
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