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24 января 2018, 11:19



Школа искусств для детей тундровиков откроется в таймырском поселке к новому учебному году.

В перспективе филиал должен стать центром, обеспечивающим условия для личностного роста, развития творческих способностей, формирования общей культуры и приобщения юных волочанцев к искусству, сообщает пресс-служба администрации Дудинки. На педагогов сельской школы искусств будет возложена важная миссия — выявлять одаренных детей и создавать комфортные условия для развития их способностей. Предпрофессиональные общеобразовательные программы планируется реализовывать в двух дисциплинах: «Хореографическое творчество» и «Живопись». В настоящее время администрация Дудинки совместно с районным управлением образования занимается подготовкой документов, решением юридических и организационных вопросов. Размещение филиала планируется в помещениях волочанской средней школы № 15 имени Огдо Аксеновой.

Просмотров:97 Хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство теперь будут доступны маленьким жителям Волочанки. Именно здесь к новому учебному году планируется открытие филиала Дудинской детской школы искусств им. Б. Н. Молчанова. Первую для городских посёлков школу искусств решили открыть в ответ на обращение самих жителей самого многочисленного населенного пункта муниципального образования город Дудинка. Волочанка расположена в 400 километрах от столицы Таймыра, и четверть ее населения, а это 99 человек, – дети до 14 лет.В перспективе филиал должен стать центром, обеспечивающим условия для личностного роста, развития творческих способностей, формирования общей культуры и приобщения юных волочанцев к искусству, сообщает пресс-служба администрации Дудинки.На педагогов сельской школы искусств будет возложена важная миссия — выявлять одаренных детей и создавать комфортные условия для развития их способностей.Предпрофессиональные общеобразовательные программы планируется реализовывать в двух дисциплинах: «Хореографическое творчество» и «Живопись».В настоящее время администрация Дудинки совместно с районным управлением образования занимается подготовкой документов, решением юридических и организационных вопросов. Размещение филиала планируется в помещениях волочанской средней школы № 15 имени Огдо Аксеновой.