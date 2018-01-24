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24 января 2018, 12:46



К марту численность рабочих на площадке перинатального центра увеличится до 800 человек. Совещание о ходе строительства объекта провел в Красноярске полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло.

В ходе совещания полпред напомнил: «Ввод в эксплуатацию всех недостроенных в стране перинатальных центров в кратчайшие сроки – это приоритетная задача, находящаяся на контроле главы государства». За прошедший год на площадке перинатального центра в Норильске проделана большая работа, поэтому сейчас важно не допустить снижения темпов завершения объекта, считает полномочный представитель. По его мнению, пристальное внимание необходимо также уделять вопросам своевременных выплат заработной платы рабочим и расчетов с поставщиками. По состоянию на 19 января строительство перинатального центра ведется в сроки, установленные актуализированным графиком. В период навигации на объект завезен основной объем стройматериалов. Продолжается закупка медицинского оборудования. К марту текущего года планируется увеличение численности рабочих на площадке до 800 человек.

Просмотров:56 Объект здравоохранения строится в соответствии с программой, утвержденной распоряжением правительства РФ, срок ее завершения – декабрь 2017 года. Из пяти центров, возведение которых было предусмотрено на территории регионов Сибирского федерального округа, в настоящее время строительные работы продолжаются на объектах в Норильске и Улан-Удэ, сообщает НИА-Красноярск.В ходе совещания полпред напомнил: «Ввод в эксплуатацию всех недостроенных в стране перинатальных центров в кратчайшие сроки – это приоритетная задача, находящаяся на контроле главы государства».За прошедший год на площадке перинатального центра в Норильске проделана большая работа, поэтому сейчас важно не допустить снижения темпов завершения объекта, считает полномочный представитель. По его мнению, пристальное внимание необходимо также уделять вопросам своевременных выплат заработной платы рабочим и расчетов с поставщиками.По состоянию на 19 января строительство перинатального центра ведется в сроки, установленные актуализированным графиком. В период навигации на объект завезен основной объем стройматериалов. Продолжается закупка медицинского оборудования. К марту текущего года планируется увеличение численности рабочих на площадке до 800 человек.