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24 января 2018, 12:48



В районе Кайеркан Норильска проведут проверку системы оповещения.



Просмотров:73 Управление ГО и ЧС г. Норильска распространило следующую информацию: «26 января с период с 12.00 до 13.30 будет проводиться проверка работоспособности системы оповещения муниципального образования город Норильск в районе Кайеркан. При получении сигналов оповещения населению действий не предпринимать, руководителям организаций мер не принимать».