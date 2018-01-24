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24 января 2018, 13:15



Норильчанам расскажут и преимуществах новой контрольно-кассовой техники. Консультации проводят «Открытые классы» в налоговой инспекции.

1 июля текущего года завершится еще один этап реформы в сфере применения ККТ. В ходе проведения классов налогоплательщики, которые должны будут перейти на обязательное применение касс, получат ответы на актуальные вопросы. Предпринимателям расскажут о новых моделях ККТ с факсимильными накопителями, их цене и возможности приобретения. Здесь же можно узнать, как провести электронную регистрацию ККТ с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет» и об обязательных реквизитах, которые должны содержаться в чеке, а также информацию о преимуществах применения ККТ нового образца. Всех заинтересованных лиц ждут в указанное время в налоговой инспекции по Талнахской, 34.

Просмотров:191 Налоговая служба на постоянной основе проводит работу «Открытых классов» по вопросам перехода на новый порядок применения контролько-кассовой техники (ККТ). Консультирование проводится по рабочим дням в здании инспекции в кабинетах 101 и 103 ежедневно с 10 до 13 часов.1 июля текущего года завершится еще один этап реформы в сфере применения ККТ. В ходе проведения классов налогоплательщики, которые должны будут перейти на обязательное применение касс, получат ответы на актуальные вопросы. Предпринимателям расскажут о новых моделях ККТ с факсимильными накопителями, их цене и возможности приобретения. Здесь же можно узнать, как провести электронную регистрацию ККТ с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет» и об обязательных реквизитах, которые должны содержаться в чеке, а также информацию о преимуществах применения ККТ нового образца.Всех заинтересованных лиц ждут в указанное время в налоговой инспекции по Талнахской, 34.