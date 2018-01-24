Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 января 2018, 13:57



В Норильске автополицейские патрулируют зимние дороги на высокопроходимой технике.

Автоинспекторы осуществляют контроль не только за движением на дорогах общего пользования, но и на популярных среди местного населения автозимниках, где оказывают помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию. В ГИБДД отмечают, что, выезжая за пределы населенных пунктов на малоподготовленном транспорте, северяне зачастую сталкиваются с непредвиденными трудностями, что особенно опасно в труднопроходимых местах. В условиях сохраняющихся низких температур в транспортном средстве может выйти из строя ходовая часть, не исключено перемерзание топливной системы. В этом случае здоровье и даже жизнь людей зависит от того, как быстро придет помощь. Для оказания содействия в случаях поломки транспорта дополнительные наряды дорожной полиции продолжают патрулировать популярные направления зимних дорог.

Просмотров:223 В связи с продолжающимися морозами сотрудники Госавтоинспекции находятся в режиме усиленного патрулирования автотрасс, в том числе с помощью специальной высокопроходимой техники, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Автоинспекторы осуществляют контроль не только за движением на дорогах общего пользования, но и на популярных среди местного населения автозимниках, где оказывают помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию.В ГИБДД отмечают, что, выезжая за пределы населенных пунктов на малоподготовленном транспорте, северяне зачастую сталкиваются с непредвиденными трудностями, что особенно опасно в труднопроходимых местах. В условиях сохраняющихся низких температур в транспортном средстве может выйти из строя ходовая часть, не исключено перемерзание топливной системы. В этом случае здоровье и даже жизнь людей зависит от того, как быстро придет помощь. Для оказания содействия в случаях поломки транспорта дополнительные наряды дорожной полиции продолжают патрулировать популярные направления зимних дорог.