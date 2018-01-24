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24 января 2018, 15:03

Министр транспорта Красноярского края осмотрел аварийно-спасательную технику управления по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района.


В ходе рабочей поездки на Таймыр министр транспорта Красноярского края Константин Димитров посетил аварийно-спасательную службу управления по делам ГО и ЧС администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, где состоялся показ аварийно-спасательной техники, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Таймырские спасатели продемонстрировали технику, которую используют для проведения поисково-спасательных работ в условиях тундры и на воде, для эвакуации людей из снежных заторов.
В арсенале спасателей – высокопроходимая техника, предназначенная для работы в условиях Крайнего Севера и бездорожья, не менее двух транспортных средств каждого образца. Ведь многолетняя работа в тундре показала, что на поиски, особенно многодневные, необходимо выезжать двумя единицами. В этом случае даже при поломке одного вездехода работа не остановится и драгоценное время не будет упущено.
Транспорт спасатели утепляют, усиливают конструкции, делают специальные отсеки в аварийно-спасательных машинах.
Только за 2017 год аварийно-спасательной службой района совершено 707 выездов на выполнение различных видов работ, из них 26 – на поисково-спасательные, в том числе шесть раз – на водолазные и подводные работы.
Константин Димитров обсудил со спасателями плюсы и минусы различных модификаций, с интересом осмотрел технику, поблагодарил коллектив за слаженную работу.

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