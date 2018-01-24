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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:12 Сегодня в Норильске задержали пьяного водителя, как выяснилось, за руль «под градусом» мужчина сел не впервые.
17:57 В Норильске двое подростков попадают под суд за кражу спиртного из магазина.
17:13 Норильские семьи с низким доходом могут обращаться за назначением новой социальной поддержки в виде пособия на первого ребенка.
16:47 Студетны СФУ обсуждают проблемы норильского домостроения. Дискуссию провел депутат ЗСК от Норильска Павел Семизоров.
15:03 Министр транспорта Красноярского края осмотрел аварийно-спасательную технику управления по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района.
13:57 В Норильске автополицейские патрулируют зимние дороги на высокопроходимой технике.
13:15 Норильчанам расскажут и преимуществах новой контрольно-кассовой техники. Консультации проводят «Открытые классы» в налоговой инспекции.
12:48 В районе Кайеркан Норильска проведут проверку системы оповещения.
12:46 К марту численность рабочих на площадке перинатального центра увеличится до 800 человек. Совещание о ходе строительства объекта провел в Красноярске полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло.
11:19 Школа искусств для детей тундровиков откроется в таймырском поселке к новому учебному году.
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