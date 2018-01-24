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24 января 2018, 16:47



Студетны СФУ обсуждают проблемы норильского домостроения. Дискуссию провел депутат ЗСК от Норильска Павел Семизоров.

На встрече обсуждался актуальный для нашего города вопрос - «Программа строительства жилых домов на территории муниципального образования города Норильск». Изучив состояние вопроса и оценив собственные разработки, Инженерно-строительный институт СФУ вынес несколько предложений. Как сообщает официальный сайт этого высшего учебного заведения, среди наиболее важных прозвучали предложения о проведении технико-экономической оценки состояния свайных полей и недостроенных объектов, а также о разработке проектов геокриогенного и геотехнического мониторинга зданий и сооружений в городе Норильске. В СФУ сочли, что в нашем случае необходим поиск эффективных технологий по восстановлению аварийных зданий и строительству новых. По мнению красноярских специалистов, возможно пилотное строительство жилых комплексов по технологии «дом - микрорайон (квартал)». Кстати, одно из последующих предложений как раз касалось такого строительства. Студенты предложили подумать над производством «домокомплектов» северного исполнения на основе CLT-панелей. По мнению представителей вуза, такие заказы вполне мог бы выполнять сосновоборский ДСК.

Просмотров:166 На днях в Инженерно-строительном институте, который входит в состав Сибирского федерального университета, прошла встреча студентов и сотрудников с депутатом Законодательного собрания края Павлом Семизоровым.На встрече обсуждался актуальный для нашего города вопрос - «Программа строительства жилых домов на территории муниципального образования города Норильск».Изучив состояние вопроса и оценив собственные разработки, Инженерно-строительный институт СФУ вынес несколько предложений.Как сообщает официальный сайт этого высшего учебного заведения, среди наиболее важных прозвучали предложения о проведении технико-экономической оценки состояния свайных полей и недостроенных объектов, а также о разработке проектов геокриогенного и геотехнического мониторинга зданий и сооружений в городе Норильске. В СФУ сочли, что в нашем случае необходим поиск эффективных технологий по восстановлению аварийных зданий и строительству новых. По мнению красноярских специалистов, возможно пилотное строительство жилых комплексов по технологии «дом - микрорайон (квартал)». Кстати, одно из последующих предложений как раз касалось такого строительства. Студенты предложили подумать над производством «домокомплектов» северного исполнения на основе CLT-панелей. По мнению представителей вуза, такие заказы вполне мог бы выполнять сосновоборский ДСК.