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24 января 2018, 17:13

Норильские семьи с низким доходом могут обращаться за назначением новой социальной поддержки в виде пособия на первого ребенка.


Новая мера социальной поддержки для семей с детьми в виде пособия при рождении или усыновлении первого ребенка введена в России с 1 января 2018 года.
Право на выплату имеют семьи, у которых первый ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход в таких семьях не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе. В Норильске в настоящее время она составляет 24 202 рубля 50 копеек. Размер самой же выплаты на первенца - 16 135 рублей ежемесячно.
Доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующие подаче заявления. Дополнительное условие на получение пособия – заявитель и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации. Пособие выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Но заявитель должен подтверждать доход своей семьи ежегодно. То есть через год заявитель должен предоставить такой же пакет документов, какой подавал для назначения пособия.
Для оформления выплаты заявителю необходимо обратиться в органы соцзащиты населения по месту жительства. При себе иметь паспорт; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; документ, подтверждающий гражданство заявителя и ребенка, а справку о доходах семьи за последние 12 месяцев, предшествующие дате подачи заявления. Безработным родителям необходимо представить в соцзащиту трудовую книжку и справку о пособии, которое он получает в Центре занятости. Если такой возможности нет, то органы соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия могут самостоятельно запросить эту информацию в Центре занятости.
Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка могут оформить родители (усыновители) или опекуны ребенка в случае смерти родителей (усыновителей), лишения их родительских прав или при отмене усыновления ребенка. Получателем выплаты может быть мать или отец, усыновитель, опекун, рассказала начальник отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социальной политики администрации Норильска Юлия Ляшко.
По ее словам, на данный момент личных обращений по поводу этой выплаты в Норильске пока нет. «Много вопросов по пособиям задают по телефону, и в основном они касаются детей, рожденных в 2017 году», - говорит Юлия Ляшко. К слову, в 2018 году в городе родились 12 малышей, которые стали первенцами в своих семьях.

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