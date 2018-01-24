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24 января 2018, 17:57

В Норильске двое подростков попадают под суд за кражу спиртного из магазина.


Сообщение о хищении алкогольной продукции из торговой точки на пульт дежурного ОМВД России по г. Норильску поступило в сентябре минувшего года.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что двое 15-летних проживающих в Талнахе подростков приехали в Центральный район Норильска и во время прогулки по городу зашли в один из продуктовых магазинов, откуда похитили восемь бутылок вермута и бренди. Вынести напитки из торгового зала им удалось в своих спортивных сумках. Однако на этом юноши не остановились. Спрятав похищенное, они вновь вернулись в торговую точку и аналогичным способом похитили еще шесть бутылок спиртного. Уже на улице молодых людей задержал покупатель магазина, который заметил, что подростки совершили кражу.
Представители торговой точки вызвали полицию, сотрудники которой, изъяв похищенное, установили, где спрятана другая часть краденого, и вернули все владельцу, предотвратив ущерб на сумму порядка 12 тысяч рублей.
Как выяснили стражи порядка, оба подростка прежде характеризовались положительно, не привлекались к уголовной и административной ответственности, не состояли на учете в правоохранительных органах.
Теперь юные жители Талнаха поставлены инспекторами по делам несовершеннолетних на профилактический учет. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.
Расследование дела завершено. Меру ответственности злоумышленникам определит суд.

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