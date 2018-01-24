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24 января 2018, 18:12



Сегодня в Норильске задержали пьяного водителя, как выяснилось, за руль «под градусом» мужчина сел не впервые.

В этот раз в отношении жителя Норильска возбуждено уже уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан в случае употребления спиртных напитков не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирского транспорта. В 2017 году норильские полицейские задержали более 460 нетрезвых водителей, в отношении 60 из них, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии повторно, возбуждены уголовные дела.

Просмотров:197 Сегодня в ночное время в Центральном районе Норильска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Шевроле» под управлением нетрезвого 28-летнего норильчанина. Как установили инспекторы ДПС, в июле 2016 года правонарушитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительского удостоверения.В этот раз в отношении жителя Норильска возбуждено уже уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники ГИБДД обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан в случае употребления спиртных напитков не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирского транспорта.В 2017 году норильские полицейские задержали более 460 нетрезвых водителей, в отношении 60 из них, которые управляли автомобилями в нетрезвом состоянии повторно, возбуждены уголовные дела.