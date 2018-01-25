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25 января 2018, 11:27



Первые лица города поздравили норильских студентов с Днём российского студенчества.

«Дорогие студенты и студентки Норильска, примите искренние поздравления с Днём российского студенчества – Татьяниным днём! Этот праздник близок и дорог миллионам наших соотечественников – всем тем, кто когда-то жил студенческой жизнью, испытал все её трудности и радости, с упорством «грыз гранит науки», чтобы стать достойным членом общества. Студенческая пора – это время накопления не только знаний, но и бесценного жизненного опыта, важного в становлении личности. Сегодня в руках норильских студентов есть весь необходимый инструментарий, чтобы в дальнейшем успешно применять его на практике, в работе на предприятиях и в организациях родного города. Норильску нужны молодые специалисты во всех областях, нужны новые идеи и юношеский задор в их реализации. Тысячи норильских студентов – это неравнодушные и инициативные молодые люди с активной жизненной позицией, с которыми мы уже много лет решаем важнейшие задачи в области социально-экономического развития территории. От всей души желаем вам праздничного настроения, здоровья, воплощения в жизнь самых смелых идей, вдохновения, счастливых билетов и отличных отметок!» - говорится в поздравлении.

Просмотров:93 Свои поздравления в Татьянин день норильским студентам адресовали глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета Александр Пестряков.«Дорогие студенты и студентки Норильска, примите искренние поздравления с Днём российского студенчества – Татьяниным днём!Этот праздник близок и дорог миллионам наших соотечественников – всем тем, кто когда-то жил студенческой жизнью, испытал все её трудности и радости, с упорством «грыз гранит науки», чтобы стать достойным членом общества. Студенческая пора – это время накопления не только знаний, но и бесценного жизненного опыта, важного в становлении личности.Сегодня в руках норильских студентов есть весь необходимый инструментарий, чтобы в дальнейшем успешно применять его на практике, в работе на предприятиях и в организациях родного города. Норильску нужны молодые специалисты во всех областях, нужны новые идеи и юношеский задор в их реализации. Тысячи норильских студентов – это неравнодушные и инициативные молодые люди с активной жизненной позицией, с которыми мы уже много лет решаем важнейшие задачи в области социально-экономического развития территории.От всей души желаем вам праздничного настроения, здоровья, воплощения в жизнь самых смелых идей, вдохновения, счастливых билетов и отличных отметок!» - говорится в поздравлении.