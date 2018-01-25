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25 января 2018, 11:51



Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80. Праздничную программу для норильчан подготовил культурно-досуговый центр Талнаха.

В фойе зрители смогут увидеть фотовыставку «Владимир Высоцкий», на которой будут представлены различные эпизоды жизни великого певца, поэта, артиста. На малой сцене будет расположена ретровыставка по материалам клуба «Нерв». Всех желающих ждут на празднике, начало в 19.00.

Просмотров:105 Праздничные вечера КДЦ им. Вл. Высоцкого готовит к каждому дню рождения певца и поэта. В юбилейный год в программе прозвучат песни Владимира Семеновича в исполнении бардов Большого Норильска.В фойе зрители смогут увидеть фотовыставку «Владимир Высоцкий», на которой будут представлены различные эпизоды жизни великого певца, поэта, артиста. На малой сцене будет расположена ретровыставка по материалам клуба «Нерв».Всех желающих ждут на празднике, начало в 19.00.