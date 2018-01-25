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25 января 2018, 12:45



«Навстречу солнцу». Выставка первого профессионального долганского художника Бориса Молчанова откроется завтра в Норильске

В масштабной совместной экспозиции будет представлено свыше 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства художника, члена Союза художников СССР, Почетного гражданина Таймыра Бориса Молчанова. Основные работы Бориса Николаевича - это графика, отражающая жизнь народностей Таймыра. Художник много работал в технике акварели и писал маслом живописные произведения, особенных успехов он достиг в декоративно-прикладном искусстве - резьбе по дереву, кости и создании картин из замши и кожи. Они стали вершиной творчества художника. Технология их создания не имела аналогов в мире - Молчанов придумал ее сам: создавал произведения на изношенных, прокопченных, откочевавших по тундре летних покрытиях чумов. В качестве выразительных средств художник использовал различные приемы: тонирование, рисунок, декоративный шов, внутренние органы и кости северного оленя, дерево, глина. Именно эти кожаные картины, выставленные в Центральном доме художника в Москве, сделали имя Бориса Молчанова известным. Работами заинтересовались искусствоведы, музеи и коллекционеры, признав, что это совершенно новый жанр изобразительного искусства. Еще при жизни Бориса Николаевича многие работы мастера были приобретены различными, в том числе зарубежными коллекционерами. Часть работ хранится в галереях во Франции, Канаде, Исландии, Ирландии, Финляндии, Эстонии и других странах. Но, пожалуй, самая большая часть произведений Бориса Молчанова собрана на Таймыре, в коллекциях Дудинки и Норильска. Значительная часть этого богатого художественного наследия будет доступна зрителям на масштабной межмузейной выставке «Навстречу солнцу» до 11 марта 2018 года. Торжественное открытие выставки состоится завтра, 26 января в 18 часов.

Просмотров:61 Выставка первого профессионального долганского художника, члена Союза художников СССР, Почетного гражданина Таймыра Бориса Молчанова организована в Художественной галерее (Талнахская, 78). Для выставочного проекта в честь 80-летнего юбилея долганского мастера впервые объединились все основные коллекции его работ на Таймыре - Музея Норильска, Таймырского краеведческого музея, Таймырского Дома народного творчества и частной коллекции Олега Крашевского. Благодаря этому у зрителей впервые есть возможность увидеть творчество Бориса Молчанова наиболее полно, проследить творческий путь художника в его развитии.В масштабной совместной экспозиции будет представлено свыше 70 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства художника, члена Союза художников СССР, Почетного гражданина Таймыра Бориса Молчанова.Основные работы Бориса Николаевича - это графика, отражающая жизнь народностей Таймыра. Художник много работал в технике акварели и писал маслом живописные произведения, особенных успехов он достиг в декоративно-прикладном искусстве - резьбе по дереву, кости и создании картин из замши и кожи. Они стали вершиной творчества художника. Технология их создания не имела аналогов в мире - Молчанов придумал ее сам: создавал произведения на изношенных, прокопченных, откочевавших по тундре летних покрытиях чумов. В качестве выразительных средств художник использовал различные приемы: тонирование, рисунок, декоративный шов, внутренние органы и кости северного оленя, дерево, глина. Именно эти кожаные картины, выставленные в Центральном доме художника в Москве, сделали имя Бориса Молчанова известным. Работами заинтересовались искусствоведы, музеи и коллекционеры, признав, что это совершенно новый жанр изобразительного искусства.Еще при жизни Бориса Николаевича многие работы мастера были приобретены различными, в том числе зарубежными коллекционерами. Часть работ хранится в галереях во Франции, Канаде, Исландии, Ирландии, Финляндии, Эстонии и других странах. Но, пожалуй, самая большая часть произведений Бориса Молчанова собрана на Таймыре, в коллекциях Дудинки и Норильска. Значительная часть этого богатого художественного наследия будет доступна зрителям на масштабной межмузейной выставке «Навстречу солнцу» до 11 марта 2018 года.Торжественное открытие выставки состоится завтра, 26 января в 18 часов.