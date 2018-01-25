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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:23 Жители Норильска могут принять участие в онлайн-опросе МЧС России. Проводится он его среди населения страны для повышения открытости ведомства в отношении коррупции
12:59 Делегация Норильской епархии принимает участие в XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях
12:45 «Навстречу солнцу». Выставка первого профессионального долганского художника Бориса Молчанова откроется завтра в Норильске
11:51 Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80. Праздничную программу для норильчан подготовил культурно-досуговый центр Талнаха.
11:27 Первые лица города поздравили норильских студентов с Днём российского студенчества.
18:12 Сегодня в Норильске задержали пьяного водителя, как выяснилось, за руль «под градусом» мужчина сел не впервые.
17:57 В Норильске двое подростков попадают под суд за кражу спиртного из магазина.
17:13 Норильские семьи с низким доходом могут обращаться за назначением новой социальной поддержки в виде пособия на первого ребенка.
16:47 Студетны СФУ обсуждают проблемы норильского домостроения. Дискуссию провел депутат ЗСК от Норильска Павел Семизоров.
15:03 Министр транспорта Красноярского края осмотрел аварийно-спасательную технику управления по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района.
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