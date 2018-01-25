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25 января 2018, 12:59



Делегация Норильской епархии принимает участие в XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях

Церемонии открытия предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой молились участники чтений. Делегацию Норильской епархии возглавил Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский. В состав делегации так же входят: секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников), настоятель Свято-Троицкого монастыря села Туруханск игумен Софроний (Семенов); благочинный Норильского округа Протоиерей Владимир, председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и силовыми структурами РФ протоиерей Димитрий Харцыз и другие священнослужители, а также руководители и сотрудники епархиальных отделов, представители казачества, педагоги воскресных и общеобразовательных школ Норильского промышленного района, Таймырского муниципального и Туруханского районов. Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В зале находились более 6 тысяч человек: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи и духовенство Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и представители около 300 российских и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных организаций, сообщили в пресс-службе Норильской епархии.

Просмотров:51 Торжественное открытие XXVI Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» состоялось накануне в Государственном Кремлевском дворце в Москве.Церемонии открытия предшествовала Божественная литургия в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, за которой молились участники чтений.Делегацию Норильской епархии возглавил Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский. В состав делегации так же входят: секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников), настоятель Свято-Троицкого монастыря села Туруханск игумен Софроний (Семенов); благочинный Норильского округа Протоиерей Владимир, председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и силовыми структурами РФ протоиерей Димитрий Харцыз и другие священнослужители, а также руководители и сотрудники епархиальных отделов, представители казачества, педагоги воскресных и общеобразовательных школ Норильского промышленного района, Таймырского муниципального и Туруханского районов.Открытие форума возглавил председатель Международных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В зале находились более 6 тысяч человек: члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы митрополий, епархиальные архиереи и духовенство Русской Православной Церкви, представители Поместных Православных Церквей, члены Межрелигиозного совета России, члены Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений, главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных служб Российской Федерации, руководители департаментов федеральных министерств и ведомств, главы регионов, ректоры и представители около 300 российских и зарубежных вузов, директоры общеобразовательных организаций, сообщили в пресс-службе Норильской епархии.