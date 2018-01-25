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25 января 2018, 13:23



Жители Норильска могут принять участие в онлайн-опросе МЧС России. Проводится он среди населения страны для повышения открытости ведомства в отношении коррупции.

Социальный опрос проводится на официальном сайте МЧС России в разделе «Противодействие коррупции» анонимно и продлится до апреля этого года. Его участники смогут ответить на вопросы по тематике коррупции в сфере государственного надзора, закупок, распределения бюджетных средств, а также образования. Так, на вопрос «Какие меры ответственности в отношении виновных в коррупции (взяточничестве, превышении полномочий и т. д.) вы считаете наиболее адекватными?» предлагается несколько вариантов ответа. Всего участники опроса могут ответить на 14 вопросов, после чего на сайте появятся общие результаты голосования. Кроме этого пользователи могут направлять свои предложения и замечания на электронную почту по проекту карты коррупционных рисков и мер по их минимизации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы, сообщили в Главном управлении МСЧ России.

Просмотров:184 Онлайн-опрос МЧС России организовало для представителей бизнес-сообщества, организаций и граждан России, которые смогут оценить уровень коррупционных рисков и проводимой профилактической работы ведомства в 2018 году.Социальный опрос проводится на официальном сайте МЧС России в разделе «Противодействие коррупции» анонимно и продлится до апреля этого года. Его участники смогут ответить на вопросы по тематике коррупции в сфере государственного надзора, закупок, распределения бюджетных средств, а также образования.Так, на вопрос «Какие меры ответственности в отношении виновных в коррупции (взяточничестве, превышении полномочий и т. д.) вы считаете наиболее адекватными?» предлагается несколько вариантов ответа. Всего участники опроса могут ответить на 14 вопросов, после чего на сайте появятся общие результаты голосования.Кроме этого пользователи могут направлять свои предложения и замечания на электронную почту по проекту карты коррупционных рисков и мер по их минимизации Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Полученные сведения будут использованы в целях совершенствования организации противодействия коррупции, а также повысят открытость и прозрачность проводимой работы, сообщили в Главном управлении МСЧ России.