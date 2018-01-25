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25 января 2018, 13:34



Норильских студентов приглашают в добровольцы краевого движения «Твои горизонты».

Роль и значение добровольческой деятельности в нашей стране высоко ценится. В этой связи 2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера). Добровольцами краевого профориентационного движения могут стать старшеклассники и студенты. Специалисты службы занятости населения обучат волонтеров технологиям профориентации. Полученные знания участники движения применяют в работе с молодежью. Сверстникам и младшим товарищам добровольцы помогают сформировать правильный подход к выбору профессии. Волонтеры знакомят подростков с востребованными на рынке труда специальностями: проводят для ребят конкурсы, игры, занятия, экскурсии, презентации профессий. «Движение стремительно развивается. В прошлом году в нем создано 17 новых отрядов добровольцев. К примеру, в Енисейске организовано 5 отрядов, в Норильске, Зеленогорске, Богучанском районе – по 2 отряда. В 2017 году профориентационными мероприятиями, организованными с участием добровольцев, охвачено 44,5 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Просмотров:178 Отряды профориентационного движения «Твои горизонты» работают в 47 территориях Красноярского края. Создано движение по инициативе агентства труда и занятости населения Красноярского края в 2007 году. Сегодня в его составе уже 1600 участников, сообщается на официальном портале Красноярского края.Роль и значение добровольческой деятельности в нашей стране высоко ценится. В этой связи 2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера).Добровольцами краевого профориентационного движения могут стать старшеклассники и студенты. Специалисты службы занятости населения обучат волонтеров технологиям профориентации. Полученные знания участники движения применяют в работе с молодежью. Сверстникам и младшим товарищам добровольцы помогают сформировать правильный подход к выбору профессии. Волонтеры знакомят подростков с востребованными на рынке труда специальностями: проводят для ребят конкурсы, игры, занятия, экскурсии, презентации профессий.«Движение стремительно развивается. В прошлом году в нем создано 17 новых отрядов добровольцев. К примеру, в Енисейске организовано 5 отрядов, в Норильске, Зеленогорске, Богучанском районе – по 2 отряда. В 2017 году профориентационными мероприятиями, организованными с участием добровольцев, охвачено 44,5 тысячи человек», - говорится в сообщении.