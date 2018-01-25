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25 января 2018, 13:47



Кольская ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») сэкономила на энергоресурсах 113 млн рублей.

Всего на промплощадках компании в Мончегорске и Заполярном выполнено 49 мероприятий, направленных на эффективное использование и потребление энергоресурсов. Их реализация позволила снизить потребление тепловой энергии на 10 тыс. Гкал, воды всех видов на 4176 тыс. куб. м, электроэнергии более чем на 9172 тыс. кВт.ч., сжатого воздуха на 223 837 тыс. куб. м и мазута на 6488 тонн. Энергосберегающие проекты были реализованы во многих производственных подразделениях Кольской ГМК. В плавильном цехе пересмотр графика работы конверторов для минимизации работы парка нагнетателей позволил сэкономить свыше 218 тыс. куб. м технологического воздуха на сумму более 18 млн руб. В цехе электролиза никеля за счет улучшения потребления оборотной воды сэкономлено 4,37 млн руб. В цехе электро- и энергоснабжения оптимизация подачи компрессорного воздуха для нужд производства позволила сократить расходы на электроэнергию более чем на 10 млн руб. В 2018 г. реализация программы экономии энергоресурсов в Кольской ГМК будет продолжена, сообщает пресс-служба «Норникеля».

Просмотров:159 В Кольской ГМК подвели итоги выполнения программы мероприятий по энергоэффективности производства (дорожной карты) в 2017 г. Общий экономический эффект от выполнения программы составил около 113 млн руб., что значительно больше, чем в 2016 г.Всего на промплощадках компании в Мончегорске и Заполярном выполнено 49 мероприятий, направленных на эффективное использование и потребление энергоресурсов. Их реализация позволила снизить потребление тепловой энергии на 10 тыс. Гкал, воды всех видов на 4176 тыс. куб. м, электроэнергии более чем на 9172 тыс. кВт.ч., сжатого воздуха на 223 837 тыс. куб. м и мазута на 6488 тонн.Энергосберегающие проекты были реализованы во многих производственных подразделениях Кольской ГМК. В плавильном цехе пересмотр графика работы конверторов для минимизации работы парка нагнетателей позволил сэкономить свыше 218 тыс. куб. м технологического воздуха на сумму более 18 млн руб. В цехе электролиза никеля за счет улучшения потребления оборотной воды сэкономлено 4,37 млн руб. В цехе электро- и энергоснабжения оптимизация подачи компрессорного воздуха для нужд производства позволила сократить расходы на электроэнергию более чем на 10 млн руб.В 2018 г. реализация программы экономии энергоресурсов в Кольской ГМК будет продолжена, сообщает пресс-служба «Норникеля».