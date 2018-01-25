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25 января 2018, 14:27



В воскресенье в Норильске стартует второй этап уникального межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха».

В целом проект посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны – от Кольского полуострова до Таймыра. Кроме того, он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через «призму» артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций. Первый этап проекта под общим названием «Три столицы», который объединил Великий Новгород, Москву и Санкт-Петербург, прошел в 2017 году. В текущем году проект продолжится в Выборге, Омске и Перми, а затем эстафету примут Мурманск, Архангельск, Красноярск. Завершится проект в Норильске в 2019 году. «Принципиально, что рассказ ведется не линейно-хронологически, а сюжетно: мы хотим представить самые разные грани тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях. Серия из девяти выставок, представляющих антологию освоения Севера, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям», - рассказала автор идеи и куратор проекта доктор исторических наук Юлия Кантор. Стоит отметить, что каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию», основанную на редких экспонатах. На презентациях 26 и 27 января слушатели познакомятся с историко-познавательной «Мишкиной книжкой», первым детским изданием проекта «Читаем Север», и автором, ученым секретарем Музея истории Санкт-Петербурга кандидатом исторических наук Ириной Карпенко. Все издания будут переданы в дар библиотекам Дудинки и Норильска. А сам всероссийский форум «Читаем Север» состоится в Норильске осенью.

Просмотров:198 Открытие уникального межмузейного проекта состоится 26 января в Таймырском краеведческом музее и 27 января в публичной библиотеке Норильска. Реализуется проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» под эгидой компании «Норникель».В целом проект посвящен освоению русского Севера и направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных коллекций из собраний музеев девяти регионов страны – от Кольского полуострова до Таймыра. Кроме того, он впервые позволяет рассмотреть тысячелетний русский путь на Север через «призму» артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций.Первый этап проекта под общим названием «Три столицы», который объединил Великий Новгород, Москву и Санкт-Петербург, прошел в 2017 году. В текущем году проект продолжится в Выборге, Омске и Перми, а затем эстафету примут Мурманск, Архангельск, Красноярск. Завершится проект в Норильске в 2019 году.«Принципиально, что рассказ ведется не линейно-хронологически, а сюжетно: мы хотим представить самые разные грани тысячелетней «северной истории», сохраненной в российских музеях. Серия из девяти выставок, представляющих антологию освоения Севера, станет своеобразной мозаикой, которая сложится в единое полотно, рассматривать которое будет интересно и профессионалам, и просто неравнодушным к истории Отечества людям», - рассказала автор идеи и куратор проекта доктор исторических наук Юлия Кантор.Стоит отметить, что каждая из девяти экспозиций будет сопровождаться выпуском иллюстрированного научно-популярного издания, которые вместе составят музейную «Северную энциклопедию», основанную на редких экспонатах.На презентациях 26 и 27 января слушатели познакомятся с историко-познавательной «Мишкиной книжкой», первым детским изданием проекта «Читаем Север», и автором, ученым секретарем Музея истории Санкт-Петербурга кандидатом исторических наук Ириной Карпенко. Все издания будут переданы в дар библиотекам Дудинки и Норильска. А сам всероссийский форум «Читаем Север» состоится в Норильске осенью.