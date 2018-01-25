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25 января 2018, 14:40



В Кайеркане стартовал Фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.

Фестиваль проводится в целях возрождения традиции звучащего слова, обращение к теме малой родины, выявления и поддержки одаренных норильчан, а также создания аудиосборника «Моя снежная Родина» и трансляции лучших номеров через систему радиофикации района Кайеркан в выходные дни и во время массовых праздников, посвященных юбилею нашего города. Прием заявок от потенциальных участников конкурса Культурно-досуговый центр «Юбилейный» начал еще в декабре и завершил 17 января. Сегодня стартовал второй этап – конкурсный. В течение двух дней он будет проходить в КДЦ «Юбилейный». Регламент одного выступления – не более 3 минут. Коллективное (хоровое) выступление не предусмотрено, возможно представление материала в дуэте или трио (с поочередным произнесением текста). Фестивальный этап – звукозапись выступлений участников - будет проводиться с 29 января по 9 февраля 2018 года (по отдельному графику) в КДЦ «Юбилейный» по адресу: ул. Шахтерская, 14. Участники конкурсного и фестивального этапов получат дипломы и сертификаты.

Просмотров:165 В мероприятии по выразительному чтению отрывков из прозаических, стихотворных и драматических произведений о Норильске и Таймыре принимают участие жители Большого Норильска от 3 лет и старше.Фестиваль проводится в целях возрождения традиции звучащего слова, обращение к теме малой родины, выявления и поддержки одаренных норильчан, а также создания аудиосборника «Моя снежная Родина» и трансляции лучших номеров через систему радиофикации района Кайеркан в выходные дни и во время массовых праздников, посвященных юбилею нашего города.Прием заявок от потенциальных участников конкурса Культурно-досуговый центр «Юбилейный» начал еще в декабре и завершил 17 января.Сегодня стартовал второй этап – конкурсный. В течение двух дней он будет проходить в КДЦ «Юбилейный».Регламент одного выступления – не более 3 минут. Коллективное (хоровое) выступление не предусмотрено, возможно представление материала в дуэте или трио (с поочередным произнесением текста).Фестивальный этап – звукозапись выступлений участников - будет проводиться с 29 января по 9 февраля 2018 года (по отдельному графику) в КДЦ «Юбилейный» по адресу: ул. Шахтерская, 14.Участники конкурсного и фестивального этапов получат дипломы и сертификаты.