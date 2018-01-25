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25 января 2018, 16:52



Норильский театр открывает VI Лабораторию современной драматургии «Полярка».

Мечта и реальность, пафос и ирония, порыв и страх, удерживающий от безоглядных поступков и непродуманных решений, – вот круг эмоций и тем пьес, выбранных для режиссерских эскизов новой «Полярки»: над пьесой «Утопия» Михаила Дурненкова будет работать режиссер Тимур Файрузов, «Экспонатами» Вячеслава Дурненкова займется режиссер Дмитрий Зимин, а режиссер Гиртс Эцис поставит эскиз по «Безумцу» Яна Тятте, которым 29 января и закроется фестиваль. Кроме спектаклей нас ожидает насыщенная образовательная и социально-культурная программа, выходящая за привычные рамки театра. В эти дни на «Полярке» пройдут дни прибалтийских стран, ведь в 2018 году отмечается 100-летие независимости Эстонии, Латвии и Литвы. На фестиваль уже приехала представительная делегация из Прибалтики. В этой связи творческий план «Полярки» пополнится показом художественного фильма эстонского режиссера Элмо Нюганена «1944», посвященного Второй мировой войне, встречей с известным литовским прозаиком, драматургом и режиссером Мариюсом Ивашкявичюсом, обсуждением эскиза латышского режиссера Гиртса Эциса и другими событиями. Напомним, в рамках «Полярки» пройдут и два норильских репертуарных спектакля, «Человек из Подольска» и «Жди меня …и я вернусь», в постановке главного режиссера Норильского Заполярного театра драмы Анны Бабановой.

Просмотров:152 Трое суток на подмостках норильской «маяковки» кипит работа. Режиссеры, которые с нашими артистами в течение нескольких дней поставят эскизы по пьесам современных драматургов, ведут непрерывные репетиции на основной и малой сценах. Главные творческие «выстрелы» фестиваля пройдут в предстоящие выходные. Работа проделана огромная: распределения ролей, читки, постановка, свет, мизансцены, и все это в сжатые сроки.Мечта и реальность, пафос и ирония, порыв и страх, удерживающий от безоглядных поступков и непродуманных решений, – вот круг эмоций и тем пьес, выбранных для режиссерских эскизов новой «Полярки»: над пьесой «Утопия» Михаила Дурненкова будет работать режиссер Тимур Файрузов, «Экспонатами» Вячеслава Дурненкова займется режиссер Дмитрий Зимин, а режиссер Гиртс Эцис поставит эскиз по «Безумцу» Яна Тятте, которым 29 января и закроется фестиваль.Кроме спектаклей нас ожидает насыщенная образовательная и социально-культурная программа, выходящая за привычные рамки театра. В эти дни на «Полярке» пройдут дни прибалтийских стран, ведь в 2018 году отмечается 100-летие независимости Эстонии, Латвии и Литвы. На фестиваль уже приехала представительная делегация из Прибалтики. В этой связи творческий план «Полярки» пополнится показом художественного фильма эстонского режиссера Элмо Нюганена «1944», посвященного Второй мировой войне, встречей с известным литовским прозаиком, драматургом и режиссером Мариюсом Ивашкявичюсом, обсуждением эскиза латышского режиссера Гиртса Эциса и другими событиями.Напомним, в рамках «Полярки» пройдут и два норильских репертуарных спектакля, «Человек из Подольска» и «Жди меня …и я вернусь», в постановке главного режиссера Норильского Заполярного театра драмы Анны Бабановой.