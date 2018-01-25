Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 января 2018, 17:26



Всё идет по плану. Ход работ по ремонту здания детской поликлиники по Федоровского, 13, обсуждали сегодня на совещании в Норильске.

Как пояснили «Норильским новостям» в прокуратуре, на данный момент ведомство проводит проверку достоверности информации о ненадлежащем техническом состоянии здания, полученной в ходе мониторинга социальных сетей. Как пояснил нам руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, ремонтные работы в здании поликлиники идут по плану, никакой угрозы обрушения здания нет. Ход ремонтных работ на объекте обсуждали сегодня на совещании в территориальном отделе министерства здравоохранения Красноярского края. Как было озвучено, основные работы по остановке процесса деформации и восстановлению фундамента здания поликлиники на ул. Федоровского, 13, будут завершены, как и планировалось, 31 января. На сегодняшний день работы по стягиванию металлическими тяжами несущих конструкций здания – вертикальных и горизонтальных колонн - проведены в полном объеме. Стоит отметить, что в некоторых местах тяжи прошли сквозь стены, а где-то их спрятать не удалось. Фотография именно такого участка и попала в соцсети. Как пояснил Коба Кавтеладзе, попавшими в кадр тяжами и им подобными как раз здание и укрепили, и дальше оно «расползаться» не будет. Кроме того, уже завершено усиление несущих способностей свай. Подо все сваи по периметру здания проведено бурение и нагнетен специальный цементный раствор, который заполнил расстояние между скальным основанием и висящими сваями, чтобы они больше не просаживались. Напомним, проблема с фундаментом заключалась в том, что при строительстве часть свай не была добурена до скального основания. Теперь же положение исправляют, заполняя пустоты под сваями специальным раствором. Дата начала окончательного этапа работ по ремонту здания пока не определена. Сейчас как раз готовится сметная документация для определения стоимости работ.

Просмотров:171 На днях в социальных сетях распространилась фотография, сделанная в детской поликлинике Талнаха, где сейчас проводится ремонт. В частности, в «Инстаграм» было размещено фото участка с металлической конструкцией с таким комментарием: «Детская поликлиника в Талнахе. По ходу здание находится в совсем плохом состоянии? Насколько должно быть все критично, чтобы устанавливали такие распорки, и насколько это безопасно?».Как пояснили «Норильским новостям» в прокуратуре, на данный момент ведомство проводит проверку достоверности информации о ненадлежащем техническом состоянии здания, полученной в ходе мониторинга социальных сетей.Как пояснил нам руководитель территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, ремонтные работы в здании поликлиники идут по плану, никакой угрозы обрушения здания нет.Ход ремонтных работ на объекте обсуждали сегодня на совещании в территориальном отделе министерства здравоохранения Красноярского края. Как было озвучено, основные работы по остановке процесса деформации и восстановлению фундамента здания поликлиники на ул. Федоровского, 13, будут завершены, как и планировалось, 31 января.На сегодняшний день работы по стягиванию металлическими тяжами несущих конструкций здания – вертикальных и горизонтальных колонн - проведены в полном объеме. Стоит отметить, что в некоторых местах тяжи прошли сквозь стены, а где-то их спрятать не удалось. Фотография именно такого участка и попала в соцсети.Как пояснил Коба Кавтеладзе, попавшими в кадр тяжами и им подобными как раз здание и укрепили, и дальше оно «расползаться» не будет. Кроме того, уже завершено усиление несущих способностей свай. Подо все сваи по периметру здания проведено бурение и нагнетен специальный цементный раствор, который заполнил расстояние между скальным основанием и висящими сваями, чтобы они больше не просаживались. Напомним, проблема с фундаментом заключалась в том, что при строительстве часть свай не была добурена до скального основания. Теперь же положение исправляют, заполняя пустоты под сваями специальным раствором.Дата начала окончательного этапа работ по ремонту здания пока не определена. Сейчас как раз готовится сметная документация для определения стоимости работ.