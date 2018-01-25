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25 января 2018, 17:30



В эти минуты в Кайеркане проходит фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.

Для участия в конкурсе было подано более 70 заявок от семи учреждений города: свое мастерство продемонстрируют ребята из 75 и 84 детских садов, КДЦ «Юбилейный», ДДТ, а также из школ № 40 и 45 и гимназии № 11. Жюри предстоит отобрать 35 лучших, которые войдут в аудиосборник «Моя снежная Родина». Эти этюды будут транслироваться через систему радиофикации Кайеркана в выходные дни и во время массовых праздников, посвященных юбилею города. Напомним, прием заявок КДЦ «Юбилейный» начал еще в декабре и завершил 17 января. В течение двух дней, 25 и 26 января, проходит конкурсный этап. Регламент одного выступления - не более трех минут. Фестивальный этап - звукозапись выступлений участников - будет проводиться с 29 января по 9 февраля 2018 года (по отдельному графику) в КДЦ «Юбилейный».

Просмотров:134 Фестиваль проходит в течение двух дней, в четверг и пятницу. Его формат предполагает выразительное чтение отрывков о Норильске и Таймыре из прозаических, поэтических и драматических произведений. В конкурсе принимают участие жители Большого Норильска от трех лет и старше.Для участия в конкурсе было подано более 70 заявок от семи учреждений города: свое мастерство продемонстрируют ребята из 75 и 84 детских садов, КДЦ «Юбилейный», ДДТ, а также из школ № 40 и 45 и гимназии № 11.Жюри предстоит отобрать 35 лучших, которые войдут в аудиосборник «Моя снежная Родина». Эти этюды будут транслироваться через систему радиофикации Кайеркана в выходные дни и во время массовых праздников, посвященных юбилею города.Напомним, прием заявок КДЦ «Юбилейный» начал еще в декабре и завершил 17 января. В течение двух дней, 25 и 26 января, проходит конкурсный этап. Регламент одного выступления - не более трех минут.Фестивальный этап - звукозапись выступлений участников - будет проводиться с 29 января по 9 февраля 2018 года (по отдельному графику) в КДЦ «Юбилейный».