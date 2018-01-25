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25 января 2018, 18:28



1 февраля заканчивается прием документов, связанных со сдачей ЕГЭ в 2018 году. Норильским выпускникам следует поторопится с выбором предметов

По словам педагогов, которые на себе проверили это испытание и получили высокий балл, организацией ЕГЭ в Норильске они очень довольны. Напомним, сразу четверо норильских преподавателей писали весной 2017 года ЕГЭ: по химии, биологии, иностранному языку и математике вместе с выпускниками прошлых лет. Двое учителей получили по 98 баллов, остальные чуть ниже. Главное, педагоги подтвердили свои знания и оценили этот многоступенчатый процесс на себе: от тренировочных тестов, момента распечатки экзаменационных материалов и заполнения нужных бланков до выполнения заданий разных уровней. «У меня был искренний интерес, как все это происходит «изнутри», причем, в режиме онлайн, - рассказывает Ирина Терентьева, учитель химии школы №1, сдавшая свой предмет на 98 баллов, - теперь я советую своим учинекам, как настроиться на нужную волну, как не допустить тех, или иных ошибок, а также настоятельно рекоменндую всем ребятам пользоваться при тренировке ЕГЭ только официальными сайтами ФИРМ.ру и ЕГЭ.ру. Могу сказать, что норильские организаторы отработали идеально, соблюли порядок и все нормативы. Обстановка на ЕГЭ дружелюбная, так что сдавать экзамен не страшно и вполне комфортно».

Просмотров:146 Важно помнить, что выпускники школ подают заявление в свои образовательные учреждения; выпускники прошлых лет – в управление образования.По словам педагогов, которые на себе проверили это испытание и получили высокий балл, организацией ЕГЭ в Норильске они очень довольны. Напомним, сразу четверо норильских преподавателей писали весной 2017 года ЕГЭ: по химии, биологии, иностранному языку и математике вместе с выпускниками прошлых лет. Двое учителей получили по 98 баллов, остальные чуть ниже. Главное, педагоги подтвердили свои знания и оценили этот многоступенчатый процесс на себе: от тренировочных тестов, момента распечатки экзаменационных материалов и заполнения нужных бланков до выполнения заданий разных уровней.«У меня был искренний интерес, как все это происходит «изнутри», причем, в режиме онлайн, - рассказывает Ирина Терентьева, учитель химии школы №1, сдавшая свой предмет на 98 баллов, - теперь я советую своим учинекам, как настроиться на нужную волну, как не допустить тех, или иных ошибок, а также настоятельно рекоменндую всем ребятам пользоваться при тренировке ЕГЭ только официальными сайтами ФИРМ.ру и ЕГЭ.ру. Могу сказать, что норильские организаторы отработали идеально, соблюли порядок и все нормативы. Обстановка на ЕГЭ дружелюбная, так что сдавать экзамен не страшно и вполне комфортно».