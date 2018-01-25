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25 января 2018, 18:40



Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Норильск-Алыкель

В результате столкновения пострадала 50-летняя женщина – водитель, 57-летний и 46-летние пассажиры автомобиля «Форд». С места аварии их доставили в городскую больницу. В автомобиле «Санёнг» пострадавших нет. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Просмотров:210 Сегодня на 29 км автодороги Норильск-Алыкель, 42-летний водитель внедорожника «Тойота», по предварительной версии, двигаясь со стороны р-на Кайеркан в сторону аэропорта, допустил наезд на остановившиеся в результате ДТП автомобили «Форд» и «Санёнг».В результате столкновения пострадала 50-летняя женщина – водитель, 57-летний и 46-летние пассажиры автомобиля «Форд». С места аварии их доставили в городскую больницу. В автомобиле «Санёнг» пострадавших нет.По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.