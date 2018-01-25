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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:40 Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Норильск-Алыкель
18:28 1 февраля заканчивается прием документов, связанных со сдачей ЕГЭ в 2018 году. Норильским выпускникам следует поторопится с выбором предметов
17:30 В эти минуты в Кайеркане проходит фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.
17:26 Всё идет по плану. Ход работ по ремонту здания детской поликлиники по Федоровского, 13, обсуждали сегодня на совещании в Норильске.
16:52 Норильский театр открывает VI Лабораторию современной драматургии «Полярка».
14:40 В Кайеркане стартовал Фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.
14:27 В воскресенье в Норильске стартует второй этап уникального межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха».
13:47 Кольская ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») сэкономила на энергоресурсах 113 млн рублей.
13:34 Норильских студентов приглашают в добровольцы краевого движения «Твои горизонты».
13:23 Жители Норильска могут принять участие в онлайн-опросе МЧС России. Проводится он среди населения страны для повышения открытости ведомства в отношении коррупции.
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