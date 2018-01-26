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26 января 2018, 14:48

В воскресенье в Норильске состоится открытие арт-объекта «Тепло внутри».


Автор работы - пермский стрит-арт художник Александр Жунев. Адрес прописки арт-объекта - улица Комсомольская, 37, бывший Дом торговли. Бывший, потому что в обозримой перспективе, вслед за «теплым» стрит-артом, и внутри здания должно поселиться… искусство.
Компания «Норникель» и муниципалитет передали здание бывшего торгового центра музейно-выставочному комплексу "Музей Норильска" для реконструкции под новый современный художественный музей. К слову, на мастер-классе Александра Жунева, который состоялся в рамках его программы пребывания в Норильске, творческие норильчане уже начали осваивать новое пространство.
Проект Александра Жунева стал одним из пяти победителей российского конкурса полярной PolArt-резиденции Музея Норильска по поддержке самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды. Для Норильска художник предложил проект с согревающим названием «Тепло внутри». В течение трех недель Александр Жунев работал над его реализацией в музейной арт-резиденции. Арт-объект создан в авторской технике пиксель-скотч-арт, материал соответствующий - цветной скотч. В рамках резиденции Александр Жунев планирует «углубиться в технику» и создать для нашего города произведение, которое «будет контрастировать с окружающим холодным городским контекстом и визуально согреет его», а также украсит новый в Норильске музейный объект с большим будущим.
Организаторы приглашают норильчан первыми увидеть новую городскую достопримечательность, познакомиться с автором, согреться горячим чаем и музыкой от коллектива Fancy Friend. Рекомендуем одеваться теплее. Открытие объекта состоится 28 января 2018 года в 17 часов.

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