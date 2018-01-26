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26 января 2018, 15:06



По следам ученого. В Музее Норильска готовится к открытию экспозиция, посвященная полярному исследователю, первооткрывателю города Николаю Урванцеву.

29 января 2018 года исполняется 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Урванцева (1893-1985), путешественника, географа и геолога-первооткрывателя, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки и техники России, исследователя Восточной Арктики, первого почетного гражданина города Норильска. Имя Н. Н. Урванцева стоит в одном ряду с такими именами, как Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Пири, Р. Седов, В. Русанов, Б. Вилькицкий. С именем полярного исследователя, первопроходца и учёного неразрывно связано не только открытие крупнейших в мире платино-медно-никелевых месторождений на севере Красноярского края и строительство металлургического гиганта, но и рождение заполярного города Норильска. Урванцев является одним из основателей города, его первым жителем. Именно его бревенчатый дом, построенный в период экспедиции 1921-1922 годов и находящийся сейчас за зданием городского музея, носит название «Первый дом Норильска». Он открыт для посещения как мемориальный дом-музей. В 2017 году на средства, собранные горожанами, при поддержке компании «Норникель» и муниципалитета Николаю Николаевичу Урванцеву там же, в музейном сквере, был установлен памятник. Свои научные труды, свою жизнь Николай Урванцев посвятил исследованию Таймыра и Северной Земли. Он совершил большое число экспедиций по почти неизученной в то время обширной территории. Каждый его маршрут приносил новые большие открытия в самых различных науках. В частности, ему посчастливилось в 1930-1932 годах в составе Североземельской экспедиции совершить последнее на планете великое географическое открытие. С каждой экспедицией белых пятен на карте становилось меньше. Открытие выставки к 125-летию первого почетного гражданина города Норильска Николая Николаевича Урванцева «Маршрутами Урванцева. Экспедиции 1919-1934 годов» состоится в Музее Норильска 30 января в 19.00.

Просмотров:197 Выставка к юбилею Николая Николаевича посвящена его первым экспедициям 1919-1934 годов. Она займет третий, самый большой зал Музея Норильска. Все пространство зала станет на время экспозиции картой, картой Таймыра и Северной Земли, где посетители по следам ученого смогут проложить свои маршруты - обнаружить новые месторождения, покорить реки, исследовать природу и погоду, нанести на карту новые места, узнать больше о каждой из девяти экспедиций этого, пожалуй, самого захватывающего, полного приключений периода жизни полярного исследователя.29 января 2018 года исполняется 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Урванцева (1893-1985), путешественника, географа и геолога-первооткрывателя, доктора геолого-минералогических наук, заслуженного деятеля науки и техники России, исследователя Восточной Арктики, первого почетного гражданина города Норильска. Имя Н. Н. Урванцева стоит в одном ряду с такими именами, как Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Пири, Р. Седов, В. Русанов, Б. Вилькицкий.С именем полярного исследователя, первопроходца и учёного неразрывно связано не только открытие крупнейших в мире платино-медно-никелевых месторождений на севере Красноярского края и строительство металлургического гиганта, но и рождение заполярного города Норильска. Урванцев является одним из основателей города, его первым жителем. Именно его бревенчатый дом, построенный в период экспедиции 1921-1922 годов и находящийся сейчас за зданием городского музея, носит название «Первый дом Норильска». Он открыт для посещения как мемориальный дом-музей. В 2017 году на средства, собранные горожанами, при поддержке компании «Норникель» и муниципалитета Николаю Николаевичу Урванцеву там же, в музейном сквере, был установлен памятник.Свои научные труды, свою жизнь Николай Урванцев посвятил исследованию Таймыра и Северной Земли. Он совершил большое число экспедиций по почти неизученной в то время обширной территории. Каждый его маршрут приносил новые большие открытия в самых различных науках. В частности, ему посчастливилось в 1930-1932 годах в составе Североземельской экспедиции совершить последнее на планете великое географическое открытие. С каждой экспедицией белых пятен на карте становилось меньше.Открытие выставки к 125-летию первого почетного гражданина города Норильска Николая Николаевича Урванцева «Маршрутами Урванцева. Экспедиции 1919-1934 годов» состоится в Музее Норильска 30 января в 19.00.