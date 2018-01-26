Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 января 2018, 15:18



Есть изменения в программе! В воскресенье с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска состоится восьмая Конференция исследователей территории.

11.00-11.10 - открытие конференции. 11.11-11.21 - Екатерина Лисовская (Норильск) «История создания заповедника «Путоранский»: 30-летию заповедника посвящается». 11.24-11.34 - Станислав Стрючков (Норильск) «Генезис школы краеведа». 11.37-11.47 - Дмитрий Фёдоров (Норильск) «Путоранский променад». 11.50-12.00 - Лариса Фоменко (Норильск) «Железная дорога, которой не случилось». 12.03-12.13 - Ольга Гончарук (Талнах) «Короткий обзор выставки «17 черепов и зуб» Тимирязевского музея (Москва)». 12.16-12.26 - Юрий Чумак (Норильск) «Земное и духовное». 12.29-12.39 - Геннадий Голощапов (Талнах) «Забытые люди забытой профессии». 12.42-12.52 - Анна Карлова (Норильск) «Станок Норильский – станок Часовня». 12.55-13.05 - Любовь Попова (Дудинка) «Роль эмоций в формировании национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра». 13.08-13.18 - Александр Дедов (Норильск) «Новые туристические маршруты. Недоступная Кета». 13.21-13.31 - Светлана Аксёнова (Дудинка) «Технология выделки шкур традиционным способом нганасан. Демонстрация выделки шкуры». 13.35-14.30 - перерыв на обед. 14.30-14.40 - Владимир Рубителев (Дудинка) «Ситабы ангольского неба». 14.43-14.53 - Ольга Корнеева (Дудинка) «Пострадавшие за веру». 14.56-15.06 - Татьяна Хвостова (Талнах) «Повышение экологической культуры населения НПР через реализацию грантового проекта «Экологический патруль». 15.09-15.19 - Надежда Клемберг (Норильск) «Герб Норильска: ветер перемен». 15.22-15.32 - Максим Трофимов (Норильск) «Музей людей». 15.35-15.45 - Екатерина Каверина (Норильск) «Сплав по Микчангде». 15.48-15.58 - Михаил Бондарь (Норильск) «Изучение миграций диких северных оленей таймырской популяции при помощи средств спутниковой телеметрии». 16.01-16.11 - Александр Коношенок (Норильск) «Возможности путешествия на легких моторных лодках по Путоранам и Таймыру». 16.14-16.24 - Лариса Стрючкова (Норильск) «Тайны старого Норильска». 16.27-16.37 - Данил Лысенко (Красноярск) «Исторические поселения полуострова Таймыр по археологическим данным. Новые данные и перспективы исследований». Во время конференции КИТа будут работать выставки: - юбилейная выставка ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра», - выставка книг публичной библиотеки «Территория краеведения», - выставка книг научной библиотеки МВК «Музей Норильска». Вход свободный в любое удобное время.

Просмотров:171 Программа VIII Норильской городской открытой Конференции исследователей территории (КИТ) «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»:11.00-11.10 - открытие конференции.11.11-11.21 - Екатерина Лисовская (Норильск) «История создания заповедника «Путоранский»: 30-летию заповедника посвящается».11.24-11.34 - Станислав Стрючков (Норильск) «Генезис школы краеведа».11.37-11.47 - Дмитрий Фёдоров (Норильск) «Путоранский променад».11.50-12.00 - Лариса Фоменко (Норильск) «Железная дорога, которой не случилось».12.03-12.13 - Ольга Гончарук (Талнах) «Короткий обзор выставки «17 черепов и зуб» Тимирязевского музея (Москва)».12.16-12.26 - Юрий Чумак (Норильск) «Земное и духовное».12.29-12.39 - Геннадий Голощапов (Талнах) «Забытые люди забытой профессии».12.42-12.52 - Анна Карлова (Норильск) «Станок Норильский – станок Часовня».12.55-13.05 - Любовь Попова (Дудинка) «Роль эмоций в формировании национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра».13.08-13.18 - Александр Дедов (Норильск) «Новые туристические маршруты. Недоступная Кета».13.21-13.31 - Светлана Аксёнова (Дудинка) «Технология выделки шкур традиционным способом нганасан. Демонстрация выделки шкуры».13.35-14.30 - перерыв на обед.14.30-14.40 - Владимир Рубителев (Дудинка) «Ситабы ангольского неба».14.43-14.53 - Ольга Корнеева (Дудинка) «Пострадавшие за веру».14.56-15.06 - Татьяна Хвостова (Талнах) «Повышение экологической культуры населения НПР через реализацию грантового проекта «Экологический патруль».15.09-15.19 - Надежда Клемберг (Норильск) «Герб Норильска: ветер перемен».15.22-15.32 - Максим Трофимов (Норильск) «Музей людей».15.35-15.45 - Екатерина Каверина (Норильск) «Сплав по Микчангде».15.48-15.58 - Михаил Бондарь (Норильск) «Изучение миграций диких северных оленей таймырской популяции при помощи средств спутниковой телеметрии».16.01-16.11 - Александр Коношенок (Норильск) «Возможности путешествия на легких моторных лодках по Путоранам и Таймыру».16.14-16.24 - Лариса Стрючкова (Норильск) «Тайны старого Норильска».16.27-16.37 - Данил Лысенко (Красноярск) «Исторические поселения полуострова Таймыр по археологическим данным. Новые данные и перспективы исследований».Во время конференции КИТа будут работать выставки:- юбилейная выставка ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»,- выставка книг публичной библиотеки «Территория краеведения»,- выставка книг научной библиотеки МВК «Музей Норильска».Вход свободный в любое удобное время.