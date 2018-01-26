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26 января 2018, 15:30



Уполномоченный по правам человека в Норильске проверила соблюдение прав задержанных граждан.

Общественница ознакомилась с условиями содержания задержанных, осмотрела помещения изолятора, оценила состояние и оснащенность бытовых помещений, осмотрела систему видеонаблюдения и кухню, проверила соблюдение санитарных норм. Во время визита Наталья Селина побеседовала с каждым правонарушителем из 20, содержащихся под стражей, и в разговоре высказала надежду, что впредь они не совершат противоправных деяний и встанут на путь исправления. Информации о нарушениях со стороны сотрудников полиции или сведений о превышении ими должностных полномочий от задержанных не прозвучало. «Я в очередной раз убедилась, что права граждан в данных учреждениях соблюдаются, а для их содержания здесь созданы достойные условия, что подтвердило отсутствие жалоб», - отметила член общественного совета.

Просмотров:171 В рамках ежеквартального общественного контроля уполномоченный по правам человека в Норильске и член общественного совета при отделе МВД России по г. Норильску Наталья Селина посетила изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Общественница ознакомилась с условиями содержания задержанных, осмотрела помещения изолятора, оценила состояние и оснащенность бытовых помещений, осмотрела систему видеонаблюдения и кухню, проверила соблюдение санитарных норм.Во время визита Наталья Селина побеседовала с каждым правонарушителем из 20, содержащихся под стражей, и в разговоре высказала надежду, что впредь они не совершат противоправных деяний и встанут на путь исправления. Информации о нарушениях со стороны сотрудников полиции или сведений о превышении ими должностных полномочий от задержанных не прозвучало.«Я в очередной раз убедилась, что права граждан в данных учреждениях соблюдаются, а для их содержания здесь созданы достойные условия, что подтвердило отсутствие жалоб», - отметила член общественного совета.