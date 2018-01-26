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26 января 2018, 15:43



Прописка недорого, расплата дороже. Норильчанин ответит перед судом за оформление фиктивной регистрации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная регистрация по месту пребывания», предусматривающей ответственность в виде наложения штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности. Сотрудниками отдела МВД России по г. Норильску окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в фиктивной регистрации по месту пребывания. Уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, фиктивно зарегистрировавшегося у приятеля, было выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:219 45-летний житель Норильска фиктивно зарегистрировал по месту пребывания в своей квартире знакомого. Фактически жилое помещение для проживания приятелю он не предоставлял, зная, что тот изначально не имел намерений проживать в его квартире. Незаконным способом мужчина намеревался облегчить приезжему знакомому процесс трудоустройства, установили полицейские.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Фиктивная регистрация по месту пребывания», предусматривающей ответственность в виде наложения штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.Сотрудниками отдела МВД России по г. Норильску окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в фиктивной регистрации по месту пребывания.Уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, фиктивно зарегистрировавшегося у приятеля, было выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.