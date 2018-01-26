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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:39 В Отделе МВД России по г. Норильску подвели итоги работы за 2017 год на расширенном совещании
18:34 В рамках театральной норильской лаборатории «Полярка», которая в этом году посвящена теме свободы, сейчас проходят дни Прибалтийских стран
18:27 В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30
15:43 Прописка недорого, расплата дороже. Норильчанин ответит перед судом за оформление фиктивной регистрации.
15:30 Уполномоченный по правам человека в Норильске проверила соблюдение прав задержанных граждан.
15:18 Есть изменения в программе! В воскресенье с 11.00 до 17.30 в Музее Норильска состоится восьмая Конференция исследователей территории.
15:06 По следам ученого. В Музее Норильска готовится к открытию экспозиция, посвященная полярному исследователю, первооткрывателю города Николаю Урванцеву.
14:48 В воскресенье в Норильске состоится открытие арт-объекта «Тепло внутри».
18:40 Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Норильск - Алыкель.
18:28 1 февраля заканчивается прием документов, связанных со сдачей ЕГЭ в 2018 году. Норильским выпускникам следует поторопиться с выбором предметов.
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