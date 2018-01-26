Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 января 2018, 18:27



В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30

Фотоработы и заявки на участие принимаются с 23 января по 12 февраля включительно на электронный адрес: bz.n@list.ru или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/begyzamnoynsk. Фотография должна соответствовать тематике конкурса здоровый образ жизни, спорт, фитнес, правильное питание, отвечать эстетическим и моральным требованиям. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Один участник может подать заявку на участие только в двух номинациях, количество фоторабот не ограничено. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. Для участников фотоконкурса предусмотрены следующие номинации: - «ПП» (участники должны предоставить фотоработу на тему правильного питания и приложить рецепт); - «Фитоняшка» (участницы должны предоставить фотоработы, демонстрирующие спортивный внешний вид) - «Фитнес-мама» (участницы должны предоставить фотоработы, на которых изображены занятия фитнесом или спортом совместно с ребенком или детьми); - «А вам слабо?» (участники должны предоставить фотоработы, на которых демонстрируется смелость и сила духа человека, фотоработы, на которых изображены действия, несущие вред жизни и здоровью, не допускаются к участию); - «Я ЗА ЗОЖ» (участники должны предоставить любые фотоработы, отображающие отношение к здоровому образу жизни). К конкурсу допускаются работы с использованием любых графических редакторов. Голосование зрителей проходит после окончания приёма работ. В фотоконкурсе предполагается учреждение по одному призовому месту в каждой номинации. Участники и победители конкурса получат ценные призы, подарочные сертификаты и сувенирную продукцию. Первоначальный отбор работ, а также размещение работ в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм произойдет до 13 февраля. Голосование до 22 февраля, а подведение итогов состоится 23 февраля.

Просмотров:142 Фотоконкурс проводится уже третий год подряд учредителем и организатором Фотоконкурса «#зож_ные войны-3» Молодежным центром Норильска. Цель фотоконкурса - популяризация здорового образа жизни и духовных ценностей среди молодежи. К участию в фотоконкурсе допускаются все желающие, заполнившие заявку в свободной форме: ФИО, контактный номер телефона, электронная почта, фоторабота.Фотоработы и заявки на участие принимаются с 23 января по 12 февраля включительно на электронный адрес: bz.n@list.ru или в социальной сети Вконтакте https://vk.com/begyzamnoynsk.Фотография должна соответствовать тематике конкурса здоровый образ жизни, спорт, фитнес, правильное питание, отвечать эстетическим и моральным требованиям. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Один участник может подать заявку на участие только в двух номинациях, количество фоторабот не ограничено. Фотографии, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются.Для участников фотоконкурса предусмотрены следующие номинации:- «ПП» (участники должны предоставить фотоработу на тему правильного питания и приложить рецепт);- «Фитоняшка» (участницы должны предоставить фотоработы, демонстрирующие спортивный внешний вид)- «Фитнес-мама» (участницы должны предоставить фотоработы, на которых изображены занятия фитнесом или спортом совместно с ребенком или детьми);- «А вам слабо?» (участники должны предоставить фотоработы, на которых демонстрируется смелость и сила духа человека, фотоработы, на которых изображены действия, несущие вред жизни и здоровью, не допускаются к участию);- «Я ЗА ЗОЖ» (участники должны предоставить любые фотоработы, отображающие отношение к здоровому образу жизни).К конкурсу допускаются работы с использованием любых графических редакторов.Голосование зрителей проходит после окончания приёма работ. В фотоконкурсе предполагается учреждение по одному призовому месту в каждой номинации. Участники и победители конкурса получат ценные призы, подарочные сертификаты и сувенирную продукцию.Первоначальный отбор работ, а также размещение работ в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм произойдет до 13 февраля. Голосование до 22 февраля, а подведение итогов состоится 23 февраля.