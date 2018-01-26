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26 января 2018, 18:34



В рамках театральной норильской лаборатории «Полярка», которая в этом году посвящена теме свободы, сейчас проходят дни Прибалтийских стран

Как известно, в 2018 году в Эстонии, Латвии и Литве отмечается 100-летие независимости. Многие представители прибалтийский народов положили свои головы и во времена сталинских репрессий, в том числе находясь в Норильлаге. Суровый январь не испугал прибалтийских гостей. Сегодня более часа они провели на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа», где поклонились памяти своих невинно пострадавших соотечественников. Как оказалось, в составе делегации есть даже дети репрессированных, их интерес к Норильску как к месту ссылки своих родителей трудно переоценить. «С 1991 года на вашей северной голгофе находятся кресты и памятники эстонцам, латышам и литовцам. От сталинского режима после присоединения к СССР пострадали сотни тысяч прибалтийцев. И для нас это честь и почетный долг - вспомнить и почтить их память этим визитом», - прокомментировал посещение норильского мемориала посол Эстонии в России господин Арти Хилпус. К слову, в подобных «Полярке» мультикультурных проектах в различных региональных центрах России прибалты участвуют не впервые. Совсем недавно они посетили Красноярск. Но Норильск, как они сами говорят, «особый случай, попасть сюда - невероятное везение». По словам посла Эстонии, культурные связи - одно из важных направлений эстонского посольства, это способствует контактам между культурными центрами, коллективами и просто между обычными людьми: благодаря этому народы станут больше знать друг о друге, а особенности другой страны будут выглядеть иначе. Напомним, в рамках фестиваля «Полярка» в субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в театре будут демонстрироваться эскизы норильских и прибалтийских режиссеров.

Просмотров:158 В Норильск в связи с этим прибыла зарубежная делегация, в ее составе драматурги, режиссеры, бизнесмены и даже путешественники. Всех этих людей так или иначе объединяет любовь к театральному искусству, и они с радостью готовы представить свои театры и своих театральных деятелей здесь, на территории Крайнего севера.Как известно, в 2018 году в Эстонии, Латвии и Литве отмечается 100-летие независимости. Многие представители прибалтийский народов положили свои головы и во времена сталинских репрессий, в том числе находясь в Норильлаге.Суровый январь не испугал прибалтийских гостей. Сегодня более часа они провели на мемориальном комплексе «Норильская Голгофа», где поклонились памяти своих невинно пострадавших соотечественников. Как оказалось, в составе делегации есть даже дети репрессированных, их интерес к Норильску как к месту ссылки своих родителей трудно переоценить.«С 1991 года на вашей северной голгофе находятся кресты и памятники эстонцам, латышам и литовцам. От сталинского режима после присоединения к СССР пострадали сотни тысяч прибалтийцев. И для нас это честь и почетный долг - вспомнить и почтить их память этим визитом», - прокомментировал посещение норильского мемориала посол Эстонии в России господин Арти Хилпус.К слову, в подобных «Полярке» мультикультурных проектах в различных региональных центрах России прибалты участвуют не впервые. Совсем недавно они посетили Красноярск. Но Норильск, как они сами говорят, «особый случай, попасть сюда - невероятное везение».По словам посла Эстонии, культурные связи - одно из важных направлений эстонского посольства, это способствует контактам между культурными центрами, коллективами и просто между обычными людьми: благодаря этому народы станут больше знать друг о друге, а особенности другой страны будут выглядеть иначе.Напомним, в рамках фестиваля «Полярка» в субботу и воскресенье, 27 и 28 января, в театре будут демонстрироваться эскизы норильских и прибалтийских режиссеров.