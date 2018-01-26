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26 января 2018, 18:39



В Отделе МВД России по г. Норильску подвели итоги работы за 2017 год на расширенном совещании

С докладом о характере криминогенной обстановки, складывающейся в городе, выступил начальник Отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов. Как было отмечено, в 2017 году полицейскими раскрыто 1431 преступление, эффективность общей раскрываемости по сравнению c 2016-м годом увеличена на 3,3% и достигла 71%. Стражами порядка не допущено роста преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения (их число снизилось на 5% с 544 до 517), на 43,5% снизилась подростковая преступность (со 115 до 65), на 16,8% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (с 722 до 601). Госавтоинспекторы не допустили роста ДТП с участием детей (количество ДТП снизилось с 32 до 30), на 20% сократилось количество погибших в ДТП граждан (12). На 17,5% снизилось количество краж (с 810 до 668), на 11,2% сократилось количество мошенничеств (с 187 до 166), меньше стало грабежей (на 11,9%), угонов (на 43%), число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, снизилось на 30%, убийств – на 10%. Заместитель главы Норильска Андрей Малков поблагодарил стражей порядка за ответственность в обеспечении безопасности города, отметив, что за каждой цифрой стоит огромная профилактическая работа. Представитель городской администрации также отметил, что 2018 год будет знаковым для Норильска и страны в целом, а значит общая задача полиции и органов власти обеспечить безопасность и спокойствие населения. Плодотворную работу Отдела МВД отметила председатель Норильского городского суда Ольга Мурашева. Признательность отдельным полицейским подразделениям за помощь и слаженность в действиях выразила и.о руководителя СО по г. Норильску ГСУ СК РФ по краю Елена Чистякова. Свою оценку взаимодействию с ОВД обозначил и первый заместитель прокурора города Хаваж-Бауди Гутаев. В ходе мероприятия руководством Отдела МВД заслушаны руководители отдельных подразделений, где в течение 2017 года было допущено снижение результатов работы по тем или иным направлениям. По итогам совещания обозначены задачи, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия в текущем году, принят комплекс мер, реализация которых позволит не только улучшить результаты работы Отдела МВД во взаимодействии с силовыми ведомствами и органами власти, но и обеспечить на должном уровне безопасность и правопорядок. Кроме того, руководитель норильской полиции, по сложившейся в Отделе МВД традиции, отметил переходящими вымпелами отличившихся сотрудников, а также вручил погоны, получившим очередные специальные звания.

Просмотров:169 В Отделе МВД России по г. Норильску состоялось расширенное совещание по подведению итогов работы за 2017 год, в котором приняли участие заместитель главы г. Норильска Андрей Малков, первый заместитель прокурора города Хаваж-Бауди Гутаев, председатель Норильского городского суда Ольга Мурашева, представители Следственного комитета, войск национальной гвардии и других силовых ведомств города. Посетили мероприятие заместитель председателя Общественного совета при норильской полиции Юрий Кононченко и председатель Совета ветеранов Леонид Бизер, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.С докладом о характере криминогенной обстановки, складывающейся в городе, выступил начальник Отдела МВД России по г. Норильску Геннадий Маслов. Как было отмечено, в 2017 году полицейскими раскрыто 1431 преступление, эффективность общей раскрываемости по сравнению c 2016-м годом увеличена на 3,3% и достигла 71%. Стражами порядка не допущено роста преступлений, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения (их число снизилось на 5% с 544 до 517), на 43,5% снизилась подростковая преступность (со 115 до 65), на 16,8% сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (с 722 до 601). Госавтоинспекторы не допустили роста ДТП с участием детей (количество ДТП снизилось с 32 до 30), на 20% сократилось количество погибших в ДТП граждан (12).На 17,5% снизилось количество краж (с 810 до 668), на 11,2% сократилось количество мошенничеств (с 187 до 166), меньше стало грабежей (на 11,9%), угонов (на 43%), число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, снизилось на 30%, убийств – на 10%.Заместитель главы Норильска Андрей Малков поблагодарил стражей порядка за ответственность в обеспечении безопасности города, отметив, что за каждой цифрой стоит огромная профилактическая работа. Представитель городской администрации также отметил, что 2018 год будет знаковым для Норильска и страны в целом, а значит общая задача полиции и органов власти обеспечить безопасность и спокойствие населения.Плодотворную работу Отдела МВД отметила председатель Норильского городского суда Ольга Мурашева. Признательность отдельным полицейским подразделениям за помощь и слаженность в действиях выразила и.о руководителя СО по г. Норильску ГСУ СК РФ по краю Елена Чистякова. Свою оценку взаимодействию с ОВД обозначил и первый заместитель прокурора города Хаваж-Бауди Гутаев.В ходе мероприятия руководством Отдела МВД заслушаны руководители отдельных подразделений, где в течение 2017 года было допущено снижение результатов работы по тем или иным направлениям.По итогам совещания обозначены задачи, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия в текущем году, принят комплекс мер, реализация которых позволит не только улучшить результаты работы Отдела МВД во взаимодействии с силовыми ведомствами и органами власти, но и обеспечить на должном уровне безопасность и правопорядок.Кроме того, руководитель норильской полиции, по сложившейся в Отделе МВД традиции, отметил переходящими вымпелами отличившихся сотрудников, а также вручил погоны, получившим очередные специальные звания.