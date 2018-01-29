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29 января 2018, 10:54



Разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Молодежная команда «Норильского никеля» с крупным счетом проиграла «Ремонтнику».

«Мы прибавляем в каждой игре. Жаль, что поздно поняли те требования, которые мы с начала сезона пытаемся воплотить в игре. Сегодня встречались с сильнейшей командой нынешнего чемпионата, и надо сказать, что содержанием игры можем быть довольны. Мы неплохо действовали в обороне и создали достаточное количество голевых моментов, чтобы счет был не таким крупным. Знали, что "Ремонтник" будет прессинговать и готовили противодействие. Что-то получилось, что-то нет. В итоге разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Они забивали, мы - нет. Будем дальше работать и постараемся в оставшихся играх набрать максимальное количество очков», - рассказал тренер молодежной команды «Норильского никеля» Алексей Брусенцов. На данный момент «Норникель-М» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. В активе «молодежки» восемь очков. В следующем, 15-м туре молодежная команда «Норильского никеля» сыграет в Талнахе против «Строителя» на площадке культурно-оздоровительного центра. Матч состоится 3 февраля в 14:00. А 4 февраля в 16:30 в Кайеркане пройдет 16-й тур чемпионата. Подопечные Алексея Брусенцова встретятся с «Океаном», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:131 В четырнадцатом туре первенства Норильска по мини-футболу среди команд Первой лиги (зоны "Таймыр") молодежная команда «Норильского никеля» потерпела поражение от лидера турнира - команды «Ремонтник». Подопечные Алексея Брусенцова проиграли со счетом 1:5. Единственный гол в составе «Норникеля-М» забил Никита Капинус.«Мы прибавляем в каждой игре. Жаль, что поздно поняли те требования, которые мы с начала сезона пытаемся воплотить в игре. Сегодня встречались с сильнейшей командой нынешнего чемпионата, и надо сказать, что содержанием игры можем быть довольны. Мы неплохо действовали в обороне и создали достаточное количество голевых моментов, чтобы счет был не таким крупным. Знали, что "Ремонтник" будет прессинговать и готовили противодействие. Что-то получилось, что-то нет. В итоге разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Они забивали, мы - нет. Будем дальше работать и постараемся в оставшихся играх набрать максимальное количество очков», - рассказал тренер молодежной команды «Норильского никеля» Алексей Брусенцов.На данный момент «Норникель-М» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. В активе «молодежки» восемь очков. В следующем, 15-м туре молодежная команда «Норильского никеля» сыграет в Талнахе против «Строителя» на площадке культурно-оздоровительного центра. Матч состоится 3 февраля в 14:00. А 4 февраля в 16:30 в Кайеркане пройдет 16-й тур чемпионата. Подопечные Алексея Брусенцова встретятся с «Океаном», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.