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29 января 2018, 11:00

Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).


24 января в Енисейском пароходстве прошла видеоконференция, организованная по инициативе блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель». В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации требований федерального закона №16-ФЗ «О транспортной безопасности» с участием представителей ассоциации «Транспортная безопасность» и ФБУ «Служба морской безопасности», сообщает пресс-служба ЕРП.
«Некоторые нормы Закона вызывали ряд вопросов у перевозчиков, работающих на всех видах транспорта, - отметил руководитель управления экономической, транспортной безопасности и режима АО «ЕРП» Николай Мариловцев. – На видеоконференции мы получили ответы на большинство из них и определили круг задач, которые необходимо решить в ближайшую перспективу для выполнения требований закона».
В первую очередь, речь идёт об аттестации специалистов, обеспечивающих транспортную безопасность, к которым относятся в том числе капитаны судов и лица, их замещающие, а также об аккредитации подразделения транспортной безопасности, которое будет обеспечивать охрану объектов транспортной инфраструктуры на предприятии от актов незаконного вмешательства. Уже к маю Енисейское пароходство планирует провести аттестацию порядка 300 сотрудников.
По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, подготовка специалистов ведется в непосредственном взаимодействии с ассоциацией «Транспортная безопасность», в которую входят крупнейшие предприятия транспортной инфраструктуры группы компаний «Норникель» - Заполярный и Мурманский транспортные филиалы ПАО «ГМК «Норильский никель», АО "Енисейское речное пароходство" и АО «Авиакомпания NordStar».
«Возможности и опыт ассоциации активно задействуются нами в контексте новых проектов блока корпоративной защиты компании. В частности, для развития специализированной структуры «ПТБ Арктика», на которую будут замкнуты функции и контроль исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности всеми предприятиями ГК «Норникель», - подчеркнул Гудов.

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11:57   Действие завораживает, результаты впечатляют. В Норильском драмтеатре завершилась лаборатория современной драматургии «Полярка». 11:30   Попытать счастья могут и норильчане. Более 500 жителей края откроют своё дело в текущем году с помощью службы занятости.
11:04   Фильм о Енисейском речном пароходстве (дочернее предприятие «Норильского никеля») покажут жителям Красноярского края. 11:00   Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).
10:54   Разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Молодежная команда «Норильского никеля» с крупным счетом проиграла «Ремонтнику».

 26 января 2018 
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15:06   По следам ученого. В Музее Норильска готовится к открытию экспозиция, посвященная полярному исследователю, первооткрывателю города Николаю Урванцеву. 14:48   В воскресенье в Норильске состоится открытие арт-объекта «Тепло внутри».

 25 января 2018 
18:40   Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Норильск - Алыкель. 18:28   1 февраля заканчивается прием документов, связанных со сдачей ЕГЭ в 2018 году. Норильским выпускникам следует поторопиться с выбором предметов.
17:30   В эти минуты в Кайеркане проходит фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска. 17:26   Всё идет по плану. Ход работ по ремонту здания детской поликлиники по Федоровского, 13, обсуждали сегодня на совещании в Норильске.
16:52   Норильский театр открывает VI Лабораторию современной драматургии «Полярка». 14:40   В Кайеркане стартовал Фестиваль-конкурс литературного чтения «Моя снежная Родина», посвященный 65-летнему юбилею города Норильска.
14:27   В воскресенье в Норильске стартует второй этап уникального межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». 13:47   Кольская ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») сэкономила на энергоресурсах 113 млн рублей.
13:34   Норильских студентов приглашают в добровольцы краевого движения «Твои горизонты». 13:23   Жители Норильска могут принять участие в онлайн-опросе МЧС России. Проводится он среди населения страны для повышения открытости ведомства в отношении коррупции.
12:59   Делегация Норильской епархии принимает участие в XXVI международных Рождественских образовательных чтениях. 12:45   «Навстречу солнцу». Выставка первого профессионального долганского художника Бориса Молчанова откроется завтра в Норильске.
11:51   Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80. Праздничную программу для норильчан подготовил культурно-досуговый центр Талнаха. 11:27   Первые лица города поздравили норильских студентов с Днём российского студенчества.

 24 января 2018 
18:12   Сегодня в Норильске задержали пьяного водителя, как выяснилось, за руль «под градусом» мужчина сел не впервые. 17:57   В Норильске двое подростков попадают под суд за кражу спиртного из магазина.
17:13   Норильские семьи с низким доходом могут обращаться за назначением новой социальной поддержки в виде пособия на первого ребенка. 16:47   Студетны СФУ обсуждают проблемы норильского домостроения. Дискуссию провел депутат ЗСК от Норильска Павел Семизоров.
15:03   Министр транспорта Красноярского края осмотрел аварийно-спасательную технику управления по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района. 13:57   В Норильске автополицейские патрулируют зимние дороги на высокопроходимой технике.
13:15   Норильчанам расскажут и преимуществах новой контрольно-кассовой техники. Консультации проводят «Открытые классы» в налоговой инспекции. 12:48   В районе Кайеркан Норильска проведут проверку системы оповещения.
12:46   К марту численность рабочих на площадке перинатального центра увеличится до 800 человек. Совещание о ходе строительства ... 11:19   Школа искусств для детей тундровиков откроется в таймырском поселке к новому учебному году.
11:07   Норильчане могут пожаловаться на незаконно функционирующие свалки твердых и жидких бытовых отходов. Горячая линия по этим вопросам начала работать в ГСУ. 11:02   «Норникель» активизирует изобретательных подростков. 25 победителей марафона «АрктикPRO-2018» побывали на Зимней школе в Екатеринбурге.

 23 января 2018 
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14:32   Скрыть правду не удалось. Бывшую жительницу Норильска будут судить за мошенничество с выплатами по программе переселения. 13:58   Доверчивая норильчанка потеряла более 100 тысяч рублей. Очередной факт мошенничества раскрыли норильские полицейские.
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 22 января 2018 
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