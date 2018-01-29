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29 января 2018, 11:00



Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).

«Некоторые нормы Закона вызывали ряд вопросов у перевозчиков, работающих на всех видах транспорта, - отметил руководитель управления экономической, транспортной безопасности и режима АО «ЕРП» Николай Мариловцев. – На видеоконференции мы получили ответы на большинство из них и определили круг задач, которые необходимо решить в ближайшую перспективу для выполнения требований закона». В первую очередь, речь идёт об аттестации специалистов, обеспечивающих транспортную безопасность, к которым относятся в том числе капитаны судов и лица, их замещающие, а также об аккредитации подразделения транспортной безопасности, которое будет обеспечивать охрану объектов транспортной инфраструктуры на предприятии от актов незаконного вмешательства. Уже к маю Енисейское пароходство планирует провести аттестацию порядка 300 сотрудников. По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, подготовка специалистов ведется в непосредственном взаимодействии с ассоциацией «Транспортная безопасность», в которую входят крупнейшие предприятия транспортной инфраструктуры группы компаний «Норникель» - Заполярный и Мурманский транспортные филиалы ПАО «ГМК «Норильский никель», АО "Енисейское речное пароходство" и АО «Авиакомпания NordStar». «Возможности и опыт ассоциации активно задействуются нами в контексте новых проектов блока корпоративной защиты компании. В частности, для развития специализированной структуры «ПТБ Арктика», на которую будут замкнуты функции и контроль исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности всеми предприятиями ГК «Норникель», - подчеркнул Гудов.

Просмотров:103 24 января в Енисейском пароходстве прошла видеоконференция, организованная по инициативе блока корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский никель». В ходе мероприятия обсуждались вопросы реализации требований федерального закона №16-ФЗ «О транспортной безопасности» с участием представителей ассоциации «Транспортная безопасность» и ФБУ «Служба морской безопасности», сообщает пресс-служба ЕРП.«Некоторые нормы Закона вызывали ряд вопросов у перевозчиков, работающих на всех видах транспорта, - отметил руководитель управления экономической, транспортной безопасности и режима АО «ЕРП» Николай Мариловцев. – На видеоконференции мы получили ответы на большинство из них и определили круг задач, которые необходимо решить в ближайшую перспективу для выполнения требований закона».В первую очередь, речь идёт об аттестации специалистов, обеспечивающих транспортную безопасность, к которым относятся в том числе капитаны судов и лица, их замещающие, а также об аккредитации подразделения транспортной безопасности, которое будет обеспечивать охрану объектов транспортной инфраструктуры на предприятии от актов незаконного вмешательства. Уже к маю Енисейское пароходство планирует провести аттестацию порядка 300 сотрудников.По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, подготовка специалистов ведется в непосредственном взаимодействии с ассоциацией «Транспортная безопасность», в которую входят крупнейшие предприятия транспортной инфраструктуры группы компаний «Норникель» - Заполярный и Мурманский транспортные филиалы ПАО «ГМК «Норильский никель», АО "Енисейское речное пароходство" и АО «Авиакомпания NordStar».«Возможности и опыт ассоциации активно задействуются нами в контексте новых проектов блока корпоративной защиты компании. В частности, для развития специализированной структуры «ПТБ Арктика», на которую будут замкнуты функции и контроль исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности всеми предприятиями ГК «Норникель», - подчеркнул Гудов.