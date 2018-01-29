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29 января 2018, 11:04



Фильм о Енисейском речном пароходстве (дочернее предприятие «Норильского никеля») покажут жителям Красноярского края.

Каждый месяц зрителям будут представлены специальные программы кинохроники, подготовленные «Красноярским кинографом» и документальные фильмы разных лет, съемки которых проходили на территории края. Кроме этого, запланированы творческие встречи с участниками событий и создателями фильмов. В январе на экранах киноустановок нашего края появится картина «Жизнь на великой реке», снятая творческим объединением «Дела» (режиссёр – Вадим Осадчук) в 2006 году по заказу Енисейского речного пароходства. Те, кто каждый год с нетерпением ждут начала навигации, рассказывают об особенностях своей работы, о сложности и необыкновенном обаянии Енисея, о судах, аналогов которым нет ни на одной другой реке, обо всех портах Красноярского края. Ранее этот фильм можно было увидеть только в Музее развития судоходства на Енисее, а благодаря проекту он впервые будет показан в кинозалах райцентров и городов края.

Просмотров:146 29 января КГБУК «Красноярский кинограф» запускает реализацию проекта «Документальное кино Красноярского края», который продлится в течение года в 75 населённых пунктах Красноярского края, сообщает пресс-служба ЕРП.Каждый месяц зрителям будут представлены специальные программы кинохроники, подготовленные «Красноярским кинографом» и документальные фильмы разных лет, съемки которых проходили на территории края. Кроме этого, запланированы творческие встречи с участниками событий и создателями фильмов.В январе на экранах киноустановок нашего края появится картина «Жизнь на великой реке», снятая творческим объединением «Дела» (режиссёр – Вадим Осадчук) в 2006 году по заказу Енисейского речного пароходства.Те, кто каждый год с нетерпением ждут начала навигации, рассказывают об особенностях своей работы, о сложности и необыкновенном обаянии Енисея, о судах, аналогов которым нет ни на одной другой реке, обо всех портах Красноярского края. Ранее этот фильм можно было увидеть только в Музее развития судоходства на Енисее, а благодаря проекту он впервые будет показан в кинозалах райцентров и городов края.