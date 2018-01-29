Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 января 2018, 11:30



Попытать счастья могут и норильчане. Более 500 жителей края откроют своё дело в текущем году с помощью службы занятости.

В 2017 году 7,1 тыс. граждан, обладающих предпринимательскими способностями, воспользовались услугой по содействию самозанятости. Часть из них получила единовременную финансовую помощь из средств краевого бюджета. В частности, шесть жителей Курагинского района занялись производством кондитерских изделий, открыли косметологический и маникюрный кабинеты, парикмахерские, цветочный магазин. Трое жителей Казачинского района стали разводить свиней, крупный рогатый скот и кроликов; пятеро норильчан открыли видеостудию, клининговую компанию, пекарню, агентство недвижимости и школу английского языка. Единовременную финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности в текущем году в общей сложности получат более 500 жителей Красноярского края.

Просмотров:100 Краевая служба занятости оказывает жителям региона государственную услугу по содействию самозанятости. В январе её получили уже более 200 граждан. Услуга включает консультации по вопросам бизнес-планирования, ведения своего дела, а также финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба агентства труда и занятости населения.В 2017 году 7,1 тыс. граждан, обладающих предпринимательскими способностями, воспользовались услугой по содействию самозанятости. Часть из них получила единовременную финансовую помощь из средств краевого бюджета. В частности, шесть жителей Курагинского района занялись производством кондитерских изделий, открыли косметологический и маникюрный кабинеты, парикмахерские, цветочный магазин. Трое жителей Казачинского района стали разводить свиней, крупный рогатый скот и кроликов; пятеро норильчан открыли видеостудию, клининговую компанию, пекарню, агентство недвижимости и школу английского языка.Единовременную финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности в текущем году в общей сложности получат более 500 жителей Красноярского края.