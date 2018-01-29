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29 января 2018, 11:57



Действие завораживает, результаты впечатляют. В Норильском драмтеатре завершилась лаборатория современной драматургии «Полярка».

В этот раз «Полярка» выплеснулась за пределы Заполярного драматического - выставки, лекции, мастер-классы в ее рамках проходили на самых разных площадках города. Самое ожидаемое действо лаборатории - эскизные работы приглашенных и местных режиссеров, на которые отводится всего несколько дней - были представлены зрителям в эти выходные. В субботу на основной сцене ценители театрального искусства увидели эскиз екатеринбуржца Дмитрия Зимина «Экспонаты» по пьесе Вячеслава Дурненкова. В воскресенье утром на неожиданной площадке - в одном из театральных кафе - режиссер нашей «маяковки» Тимур Файрузов представил «Утопию» по пьесе брата предыдущего драматурга, Михаила Дурненкова. Чуть позже на малой сцене был показан эскиз режиссера из Литвы Гиртса Эциса «Безумец» по пьесе Яна Тятте. Как обычно, после просмотра представленных работ зрителям предлагалось высказать свое мнение об эскизах. По итогам голосования «Экспонаты» предлагают оставить как есть 104 зрителя, доработать - 65, забыть, как страшный сон, хотят 18 человек. «Утопию» хотели бы оставить как есть 26 театралов, доработать - 10 и забыть навсегда - семь зрителей. «Безумец» понравился 34 зрителям, 19 хотели бы увидеть его в доработанном варианте и только один человек проголосовал против этого эскиза. На финальной пресс-конференции главный режиссер театра Анна Бабанова сообщила, что, по ее мнению, в репертуар должны войти все три эскиза - это прекрасные работы, которые должны увидеть как можно большее количество зрителей. Теперь предстоит заключить договоры с драматургами и провести переговоры с приезжими режиссерами - если они свободны и готовы взяться за работу в Норильске, репертуар нашего театра пополнится еще тремя новыми постановками.

Просмотров:107 Значимое культурное событие традиционно проводится в январе. Нынешняя «Полярка» - шестая по счету. Подведены предварительные итоги показанных эскизов.В этот раз «Полярка» выплеснулась за пределы Заполярного драматического - выставки, лекции, мастер-классы в ее рамках проходили на самых разных площадках города. Самое ожидаемое действо лаборатории - эскизные работы приглашенных и местных режиссеров, на которые отводится всего несколько дней - были представлены зрителям в эти выходные.В субботу на основной сцене ценители театрального искусства увидели эскиз екатеринбуржца Дмитрия Зимина «Экспонаты» по пьесе Вячеслава Дурненкова. В воскресенье утром на неожиданной площадке - в одном из театральных кафе - режиссер нашей «маяковки» Тимур Файрузов представил «Утопию» по пьесе брата предыдущего драматурга, Михаила Дурненкова. Чуть позже на малой сцене был показан эскиз режиссера из Литвы Гиртса Эциса «Безумец» по пьесе Яна Тятте.Как обычно, после просмотра представленных работ зрителям предлагалось высказать свое мнение об эскизах. По итогам голосования «Экспонаты» предлагают оставить как есть 104 зрителя, доработать - 65, забыть, как страшный сон, хотят 18 человек. «Утопию» хотели бы оставить как есть 26 театралов, доработать - 10 и забыть навсегда - семь зрителей. «Безумец» понравился 34 зрителям, 19 хотели бы увидеть его в доработанном варианте и только один человек проголосовал против этого эскиза.На финальной пресс-конференции главный режиссер театра Анна Бабанова сообщила, что, по ее мнению, в репертуар должны войти все три эскиза - это прекрасные работы, которые должны увидеть как можно большее количество зрителей. Теперь предстоит заключить договоры с драматургами и провести переговоры с приезжими режиссерами - если они свободны и готовы взяться за работу в Норильске, репертуар нашего театра пополнится еще тремя новыми постановками.