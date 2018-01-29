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29 января 2018, 12:25



Норильчанка Карина Федорова заняла второе место на первенстве Сибири по боксу.

Это общая победа тренерского коллектива ДСШ № 4 и Карины, отмечают наставники девушки. Особенно приятен прогресс спортсменки: этим выступлением она улучшила свой прошлогодний результат.

Просмотров:71 В ходе выступления девушка провела три боя. Первый норильчанка выиграла техническим нокаутом в третьем раунде у боксерши из Бурятии. Во втором – у соперницы из Кемерово также техническим нокаутом, но уже в первом раунде. А в финале Карина уступила иркутянке: норильчанка получила травму, в результате чего врач снял ее с боя. Тем не менее своим выступлением девушка завоевала путевку на первенство России, которое пройдет в Покровском с 17 по 25 февраля.Это общая победа тренерского коллектива ДСШ № 4 и Карины, отмечают наставники девушки. Особенно приятен прогресс спортсменки: этим выступлением она улучшила свой прошлогодний результат.