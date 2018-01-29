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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:02 Из одной тысячи 180 оказались недействительными. В Норильске начали обрабатывать заявления от горожан по выбору территории для благоустройства.
12:25 Норильчанка Карина Федорова заняла второе место на первенстве Сибири по боксу.
11:57 Действие завораживает, результаты впечатляют. В Норильском драмтеатре завершилась лаборатория современной драматургии «Полярка».
11:30 Попытать счастья могут и норильчане. Более 500 жителей края откроют своё дело в текущем году с помощью службы занятости.
11:04 Фильм о Енисейском речном пароходстве (дочернее предприятие «Норильского никеля») покажут жителям Красноярского края.
11:00 Безопасность превыше всего. Аттестацию порядка 300 сотрудников планирует провести к маю Енисейское речное пароходство (дочернее предприятие «Норильского никеля»).
10:54 Разница в исполнительском мастерстве сыграла ключевую роль. Молодежная команда «Норильского никеля» с крупным счетом проиграла «Ремонтнику».
18:39 В отделе МВД России по г. Норильску подвели итоги работы за 2017 год на расширенном совещании.
18:34 В рамках театральной норильской лаборатории «Полярка», которая в этом году посвящена теме свободы, сейчас проходят дни прибалтийских стран.
18:27 В Большом Норильске вновь объявили #ЗОЖ_ныевойны-3! Призваться на них могут все желающие от 14 до 30.
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