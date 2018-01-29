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29 января 2018, 13:02

Из одной тысячи 180 оказались недействительными. В Норильске начали обрабатывать заявления от горожан по выбору территории для благоустройства.


Из восьми тысяч заявлений по выбору территории, которая будет благоустроена в этом году, обработана одна тысяча. Из них более 180 оказались недействительными. Напомним, голосование проводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В числе приоритетных направлений проекта – обустройство территорий, прилегающих к МКД; поощрение проектов, инициированных гражданами; благоустройство пустырей и заброшенных зон в черте муниципалитета.
«В прошлом году большинство голосов норильчан по этому проекту было отдано за благоустройство территории, прилегающей к набережной озера Долгое. Проект будет продолжен в 2018 и 2019 годах», - рассказала Марина Чирич, главный специалист отдела экологии управления городского хозяйства Норильска. Победителем может оказаться не одна, а несколько территорий. Первый этап голосования будет окончен 8 февраля.
К сожалению, не все заявления могут быть приняты к голосованию: на 102 бланках голосовавшие не указали свои персональные данные (ФИО, адрес и контактный телефон). По словам Марины Чирич, эти данные указываются, чтобы избежать ситуации, когда один и тот же человек проголосовал несколько раз. «У нас есть прецедент, когда женщина проголосовала пять раз на разных участках за пять разных территорий», - отметила она. Кроме того, не учитываются заявления, где указано больше одной территории, таких на данный момент около 80.
«Кроме того, фантазия людей, конечно, похвальна, но когда человек указывает, что просит благоустроить его личную жизнь, такие заявления мы также не можем учесть. Так что просим норильчан относиться к голосованию серьезно и давать согласие на указание своих персональных данных. Интересно, кстати, что люди предлагают и свои территории, которые мы будем учитывать, поскольку программа рассчитана по 2022 год. Те, которые наберут наибольшее количество голосов, будут включены в список голосования на будущий год. В этом году задача – создание парковых зон и зон отдыха», - пояснила Марина Чирич.
Она также воздержалась от определения промежуточных лидеров голосования, сославшись на то, что пока обработано слишком мало заявлений для корректного ответа.
Норильчан по-прежнему призывают принять участие в голосовании по выбору проекта нынешнего года: перечень из 10 территорий размещен на сайте города www.norilsk-city.ru. На сайте города (www.norilsk-city.ru) можно распечатать заявление, заполнить, затем отсканировать или сфотографировать и отправить на электронный адрес управления УГХ по адресу: ugh@norilsk-city.ru. Еще вариант - принести анкету самостоятельно: ул. Севастопольская, 7, приемная УГХ или кабинет 111.
Очередное очное голосование пройдет в СРК «Арена» в ближайшие выходные с 15 до 18 часов.

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    Список новостей

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13:02   Из одной тысячи 180 оказались недействительными. В Норильске начали обрабатывать заявления от горожан по выбору территории для благоустройства. 12:25   Норильчанка Карина Федорова заняла второе место на первенстве Сибири по боксу.
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 25 января 2018 
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14:27   В воскресенье в Норильске стартует второй этап уникального межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». 13:47   Кольская ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») сэкономила на энергоресурсах 113 млн рублей.
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 23 января 2018 
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 22 января 2018 
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