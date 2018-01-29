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29 января 2018, 14:45



Норильчанам на заметку. Рособрнадзор ввел в эксплуатацию информационные системы о высших учебных заведениях России.

Портал карты вузов представляет собой путеводитель по высшим учебным заведениям России с подробной информацией о каждом высшем учебном заведении и филиале. Пользователи портала могут, в частности, проверить наличие у вуза лицензии, государственной аккредитации, наличие или отсутствие запрета на прием абитуриентов. Данные обновляются каждые сутки. Система «Мониторинг» предназначена для удаленного контроля за соблюдением вузами требований к информации, размещаемой на их официальных сайтах. В рамках системы оказывается консультационно-методическая поддержка образовательных организаций высшего образования по вопросам размещения информации на их сайтах с учётом требований законодательства. Для образовательных организаций созданы личные кабинеты, с помощью которых они могут протестировать свои сайты на предмет соблюдения обязательных требований, чтобы внести необходимые дополнения и исправления. Таким образом, работа системы «Мониторинг» будет способствовать профилактике нарушений, сообщается на официальном портале Красноярского края.

Просмотров:156 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки доработала и ввела в эксплуатацию информационные системы «Карта вузов» (http://maps.obrnadzor.gov.ru/) и «Мониторинг».Портал карты вузов представляет собой путеводитель по высшим учебным заведениям России с подробной информацией о каждом высшем учебном заведении и филиале. Пользователи портала могут, в частности, проверить наличие у вуза лицензии, государственной аккредитации, наличие или отсутствие запрета на прием абитуриентов. Данные обновляются каждые сутки.Система «Мониторинг» предназначена для удаленного контроля за соблюдением вузами требований к информации, размещаемой на их официальных сайтах. В рамках системы оказывается консультационно-методическая поддержка образовательных организаций высшего образования по вопросам размещения информации на их сайтах с учётом требований законодательства.Для образовательных организаций созданы личные кабинеты, с помощью которых они могут протестировать свои сайты на предмет соблюдения обязательных требований, чтобы внести необходимые дополнения и исправления. Таким образом, работа системы «Мониторинг» будет способствовать профилактике нарушений, сообщается на официальном портале Красноярского края.