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29 января 2018, 15:12



Норильским школьникам осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку на участие в самом масштабном литературном конкурсе «Живая классика».

Напомним, конкурс проходит в несколько этапов. Первый из них – школьный – начинается уже в феврале. Его организацией занимаются учителя и библиотекари. К ним можно обратиться по вопросу выбора книги.

Просмотров:189 Зарегистрироваться нужно самостоятельно на сайте https://youngreaders.ru. Сделать это необходимо до 1 февраля. В рамках конкурса учащиеся 5-11-х классов в возрасте от 10 до 17 лет будут читать вслух отрывки из любимых прозаических произведений, которые не входят в школьную программу.Напомним, конкурс проходит в несколько этапов. Первый из них – школьный – начинается уже в феврале. Его организацией занимаются учителя и библиотекари. К ним можно обратиться по вопросу выбора книги.