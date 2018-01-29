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29 января 2018, 16:51



Пункты продажи электронных проездных открывают в районах Норильска. Сегодня он заработал в Талнахе, а во второй половине февраля появится и в Кайеркане.

Напомним, электронными проездными горожане начали пользоваться с 1 января 2018 года, а первый центр обслуживания пассажиров заработал на норильском автовокзале в здании административно-делового центра (ул. Нансена, 69) с 18 декабря 2017 года. «Изначально жители НПР беспокоились, как бы не пришлось простаивать многочасовые очереди для пополнения поездок на электронном проездном. Чтобы этого не произошло, было решено сделать расширенный график работы для касс пункта обслуживания, который размещается в офисе 24а», - рассказал Андрей Астапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ. С понедельника по пятницу пункт работает с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, без перерыва на обед. Кроме пополнения количества поездок на электронных проездных здесь же пассажиры могут положить деньги на транспортные и социальные карты. Также у представителей автотранспортной компании «Красноярскавтотранс» есть полномочия производить замену социальных карт в случае выхода их из строя. После написания заявления взамен изношенной карты выдается временная, а спустя некоторое время пассажир может получить новую. Пока за этой услугой можно обращаться только в Центр обслуживания пассажиров в Норильске, так как для предоставления ее в Талнахе пока нет технической возможности. «Так же мы расширили функционал электронного проездного НПОПАТ: теперь помимо тарифного плана на нем можно держать и свободные деньги. Фактически он объединил в себе электронный проездной и транспортную карту. Свободными средствами пассажир может рассчитаться за проезд на коммерческих маршрутах», - отметил Андрей Астапов. Информацию об электронных проездных, а также об адресах точек пополнения и обслуживания можно получить на официальном сайте МУП «НПОПАТ» www.npopat.com, в разделе «Электронный проездной», или на сайте партнера автотранспортной компании «Красноярскавтотранс» www.krasinform.ru, а также по бесплатному телефону 8 (3919) 456-380. По вопросам неисправности или выхода из строя электронного проездного следует обращаться в административно-деловой центр (ул. Нансена, 69, оф. 24а).

Просмотров:170 Новый пункт продажи электронных проездных на Талнахе начал работать в штатном режиме. Он расположен в здании автовокзала (ул. Строителей, 4). Часы работы пункта: с 12.00 до 19.00 с понедельника по пятницу, в субботу с 11.00 до 16.00, без перерыва. Это существенно облегчит жизнь владельцам социальных или транспортных карт. В пункте обслуживания пассажиры смогут пополнить количество поездок, не простаивая долгие часы в очередях на почте.Напомним, электронными проездными горожане начали пользоваться с 1 января 2018 года, а первый центр обслуживания пассажиров заработал на норильском автовокзале в здании административно-делового центра (ул. Нансена, 69) с 18 декабря 2017 года.«Изначально жители НПР беспокоились, как бы не пришлось простаивать многочасовые очереди для пополнения поездок на электронном проездном. Чтобы этого не произошло, было решено сделать расширенный график работы для касс пункта обслуживания, который размещается в офисе 24а», - рассказал Андрей Астапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ.С понедельника по пятницу пункт работает с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, без перерыва на обед. Кроме пополнения количества поездок на электронных проездных здесь же пассажиры могут положить деньги на транспортные и социальные карты.Также у представителей автотранспортной компании «Красноярскавтотранс» есть полномочия производить замену социальных карт в случае выхода их из строя. После написания заявления взамен изношенной карты выдается временная, а спустя некоторое время пассажир может получить новую. Пока за этой услугой можно обращаться только в Центр обслуживания пассажиров в Норильске, так как для предоставления ее в Талнахе пока нет технической возможности.«Так же мы расширили функционал электронного проездного НПОПАТ: теперь помимо тарифного плана на нем можно держать и свободные деньги. Фактически он объединил в себе электронный проездной и транспортную карту. Свободными средствами пассажир может рассчитаться за проезд на коммерческих маршрутах», - отметил Андрей Астапов.Информацию об электронных проездных, а также об адресах точек пополнения и обслуживания можно получить на официальном сайте МУП «НПОПАТ» www.npopat.com, в разделе «Электронный проездной», или на сайте партнера автотранспортной компании «Красноярскавтотранс» www.krasinform.ru, а также по бесплатному телефону 8 (3919) 456-380. По вопросам неисправности или выхода из строя электронного проездного следует обращаться в административно-деловой центр (ул. Нансена, 69, оф. 24а).