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29 января 2018, 16:53



Завершились очередные игры чемпионата и первенства Норильска по мини-футболу.

Во Второй лиге на прошлой неделе была проведена встреча 12-го тура, в которой «Металлист» уступил «Механику» - 3:5. В 13-м туре «Цементник» разгромил «Кайеркан» - 9:3, а «Механик» и «Искра» сыграли вничью – 1:1. В Третьей лиге команды завершили регулярные игры и приступили к матчам плей-офф за выход во Вторую лигу. В полуфинале, который состоится 3 февраля, «Транспортник» встретится с «Металлургом», а «Мотор» - с «Севером». Расстановка сил в Первой лиге особо не изменилась. Таблицу по-прежнему возглавляет «Ремонтник» с 36 очками в активе. Вторую позицию занимает «Океан» (25 очков), пропустивший минувший тур. Следом расположился «Медеплавильщик», у которого одинаковое количество очков с «Океаном». «Надежда» на четвертом месте (18 очков), «Таймыр» на пятом (15 очков), «Строитель» на шестом (15 очков), «Арктика» на седьмом (13 очков), «Норникель-М» на восьмом (8 очков), «Туран-Газпром» на девятом (4 очка). Во Второй лиге «Механик», несмотря на осечку, сохранил за собой лидирующую позицию с трехочковым отрывом, строчкой ниже с 22 очками закрепился «Цементник». Следом расположились: «Океан-Д» (11 игр и 21 очко), «Искра» (12-21), «Строитель-2» (11-15), «Кайеркан» (11-15), «Металлист» (11-12), «Спартак» (10-8), «Норникель-2002» (11-4).

Просмотров:150 В Первой лиге «Ремонтник» продолжает свое победное шествие: в 14-м туре лидер чемпионата одержал победу над молодежным составом «Норильского никеля» - 5:1. Другой претендент на медали, «Медеплавильщик», неожиданно уступил «Надежде» - 2:4, а «Туран-Газпром» ожидаемо проиграл «Арктике» - 7:9. Встреча между дудинским «Таймыром» и «Строителем» была перенесена из-за погодных условий.Во Второй лиге на прошлой неделе была проведена встреча 12-го тура, в которой «Металлист» уступил «Механику» - 3:5. В 13-м туре «Цементник» разгромил «Кайеркан» - 9:3, а «Механик» и «Искра» сыграли вничью – 1:1.В Третьей лиге команды завершили регулярные игры и приступили к матчам плей-офф за выход во Вторую лигу. В полуфинале, который состоится 3 февраля, «Транспортник» встретится с «Металлургом», а «Мотор» - с «Севером».Расстановка сил в Первой лиге особо не изменилась. Таблицу по-прежнему возглавляет «Ремонтник» с 36 очками в активе. Вторую позицию занимает «Океан» (25 очков), пропустивший минувший тур. Следом расположился «Медеплавильщик», у которого одинаковое количество очков с «Океаном». «Надежда» на четвертом месте (18 очков), «Таймыр» на пятом (15 очков), «Строитель» на шестом (15 очков), «Арктика» на седьмом (13 очков), «Норникель-М» на восьмом (8 очков), «Туран-Газпром» на девятом (4 очка).Во Второй лиге «Механик», несмотря на осечку, сохранил за собой лидирующую позицию с трехочковым отрывом, строчкой ниже с 22 очками закрепился «Цементник». Следом расположились: «Океан-Д» (11 игр и 21 очко), «Искра» (12-21), «Строитель-2» (11-15), «Кайеркан» (11-15), «Металлист» (11-12), «Спартак» (10-8), «Норникель-2002» (11-4).