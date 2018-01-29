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29 января 2018, 16:55



В Доме спорта «БОКМО» состоялась торжественная церемония подведения итогов 56-й и открытие 57-й спартакиады «Норникеля».

Организаторы спартакиады отметили, что разнообразие видов спорта позволяет охватить более широкий круг работников, а победы в общем зачете позволяют им почувствовать себя командой не только на производстве, но и в спортивных баталиях. При этом особо подчеркивается, что перед тем как заявиться на общую спартакиаду, внутри каждого подразделения проходит отбор лучших спортсменов, что придает соревнованиям дополнительную остроту. По итогам 56-й спартакиады в первой группе предприятий (численность работников до 4 тысяч человек) победу праздновала первая команда «Норильскникельремонта». Следом за ней идут коллективы «Надежды» и медного завода. Во второй группе предприятий (численность работников менее 2 тысяч человек) первое место досталось КАУ и УПБ, серебро - у третьей команды «Норильскникельремонта», бронза – у Заполярного транспортного филиала. Среди ветеранов в первой группе предприятий победу также праздновала команда «Норильскникельремонт-1», медный завод - на втором месте, «Надежда» - на третьем. Во второй группе предприятий чемпионский титул вновь завоевали участники из КАУ и УПБ, следом расположились спортсмены управления Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала. Победители и призеры спартакиады 2017 года были награждены кубками, медалями и памятными призами.

Просмотров:163 В прошедшей спартакиаде приняли участие 4810 человек из 24 команд филиалов компании и организаций, входящих в корпоративную структуру «Норникеля». На протяжении почти всего года участники выявляли сильнейших в 14 видах спорта в основной спартакиаде – мужской и женский волейбол, мини-футбол, баскетбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, легкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, бадминтон, соревнования руководителей, шашки и шахматы, а также в шести видах в спартакиаде ветеранов – мужской и женский волейбол, плавание, легкая атлетика, лыжные гонки, бадминтон.Организаторы спартакиады отметили, что разнообразие видов спорта позволяет охватить более широкий круг работников, а победы в общем зачете позволяют им почувствовать себя командой не только на производстве, но и в спортивных баталиях. При этом особо подчеркивается, что перед тем как заявиться на общую спартакиаду, внутри каждого подразделения проходит отбор лучших спортсменов, что придает соревнованиям дополнительную остроту.По итогам 56-й спартакиады в первой группе предприятий (численность работников до 4 тысяч человек) победу праздновала первая команда «Норильскникельремонта». Следом за ней идут коллективы «Надежды» и медного завода. Во второй группе предприятий (численность работников менее 2 тысяч человек) первое место досталось КАУ и УПБ, серебро - у третьей команды «Норильскникельремонта», бронза – у Заполярного транспортного филиала.Среди ветеранов в первой группе предприятий победу также праздновала команда «Норильскникельремонт-1», медный завод - на втором месте, «Надежда» - на третьем. Во второй группе предприятий чемпионский титул вновь завоевали участники из КАУ и УПБ, следом расположились спортсмены управления Заполярного филиала и Заполярного транспортного филиала.Победители и призеры спартакиады 2017 года были награждены кубками, медалями и памятными призами.