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29 января 2018, 17:11



Сколько лет Норильску? Восьмая Конференция исследователей территории – КИТ-2018 – отправила своих слушателей «Пешком в историю», не выходя из здания музея.

Многие темы докладов норильчан так или иначе затрагивали грядущий юбилей города, а связанные с ним другие круглые даты. Например, в этом году 30 лет со дня основания отметит Путоранский заповедник, территория которого имеет высочайший международный природоохранный статус: плато Путорана стало девятым в России объектом Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Еще один доклад – специалиста Норильского городского архива Надежды Клемберг – рассказывал об истории и видоизменениях норильского герба. Впервые образ герба города появился в 1972 году в эскизе художника Виктора Лещука на конкурсе, объявленном городскими властями. Это был знакомый нам белый медведь, держащий над головой ключ с названием города и тремя знаками норильских металлов – никеля, меди и кобальта. Общественная организация «Медиа-лаб», объединившая нескольких норильских журналистов, презентовала запуск в полном формате интерактивного исторического ресурса «Музей людей». Он нацелен на сбор на одной интернет-площадке личных фотоархивов, любительских видеосъемок, воспоминаний норильчан, артефактов – свидетельств времени. Очень интересная, особенно в преддверии городского юбилея, тема о норильской праистории прозвучала в двух докладах: педагога школы № 41 Анны Карловой «Станок Норильский – станок Часовня» и пиар–директора Клуба исследователей Таймыра Ларисы Стрючковой «Тайны старого Норильска». Краеведы рассказали о том, что история Норильска, конечно же, намного старше, чем 65 лет, которые мы отметим в этом году. В частности, предшественником современного города был станок Норильский, он же станок Часовня, находившийся на реке Рыбной, рядом с впадением ее в Норилку. Зимовье Норильское появилось на географических картах Российской империи еще в 1884 году. А первое письменное свидетельство о существовании зимовья датируется еще ХVIII веком: участник Великой северной экспедиции Харитон Лаптев 19 марта 1742 года посетил окрестности нынешнего города Норильска. Он записал в своем дневнике: «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 вёрст в Норильское зимовье ночевать». «65 лет – прекрасный юбилей, который на КИТе мы ни в коем случае не оспариваем. Больше юбилеев хороших и разных! Но у Норильска до сих пор нет общепризнанной даты основания. Во всем мире ею принято считать первое письменное упоминание о населенном пункте. В случае Норильска – это 1742 год, дневники Харитона Лаптева. Если брать эту дату, то со дня основания Норильска в этом году минуло 276 лет. В результате на Конференции исследователей территории была принята резолюция, мы хотим обратиться к властям города с предложением: запустить механизм определения официальной даты основания Норильска», - отметила пиар–директор Клуба исследователей Таймыра Лариса Стрючкова.

Просмотров:169 Городские краеведы – любители и профессионалы, музейщики и архивисты, туристы и путешественники - поделились результатами своих полевых и архивных исследований.Многие темы докладов норильчан так или иначе затрагивали грядущий юбилей города, а связанные с ним другие круглые даты. Например, в этом году 30 лет со дня основания отметит Путоранский заповедник, территория которого имеет высочайший международный природоохранный статус: плато Путорана стало девятым в России объектом Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.Еще один доклад – специалиста Норильского городского архива Надежды Клемберг – рассказывал об истории и видоизменениях норильского герба. Впервые образ герба города появился в 1972 году в эскизе художника Виктора Лещука на конкурсе, объявленном городскими властями. Это был знакомый нам белый медведь, держащий над головой ключ с названием города и тремя знаками норильских металлов – никеля, меди и кобальта.Общественная организация «Медиа-лаб», объединившая нескольких норильских журналистов, презентовала запуск в полном формате интерактивного исторического ресурса «Музей людей». Он нацелен на сбор на одной интернет-площадке личных фотоархивов, любительских видеосъемок, воспоминаний норильчан, артефактов – свидетельств времени.Очень интересная, особенно в преддверии городского юбилея, тема о норильской праистории прозвучала в двух докладах: педагога школы № 41 Анны Карловой «Станок Норильский – станок Часовня» и пиар–директора Клуба исследователей Таймыра Ларисы Стрючковой «Тайны старого Норильска».Краеведы рассказали о том, что история Норильска, конечно же, намного старше, чем 65 лет, которые мы отметим в этом году. В частности, предшественником современного города был станок Норильский, он же станок Часовня, находившийся на реке Рыбной, рядом с впадением ее в Норилку. Зимовье Норильское появилось на географических картах Российской империи еще в 1884 году. А первое письменное свидетельство о существовании зимовья датируется еще ХVIII веком: участник Великой северной экспедиции Харитон Лаптев 19 марта 1742 года посетил окрестности нынешнего города Норильска. Он записал в своем дневнике: «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 вёрст в Норильское зимовье ночевать».«65 лет – прекрасный юбилей, который на КИТе мы ни в коем случае не оспариваем. Больше юбилеев хороших и разных! Но у Норильска до сих пор нет общепризнанной даты основания. Во всем мире ею принято считать первое письменное упоминание о населенном пункте. В случае Норильска – это 1742 год, дневники Харитона Лаптева. Если брать эту дату, то со дня основания Норильска в этом году минуло 276 лет. В результате на Конференции исследователей территории была принята резолюция, мы хотим обратиться к властям города с предложением: запустить механизм определения официальной даты основания Норильска», - отметила пиар–директор Клуба исследователей Таймыра Лариса Стрючкова.