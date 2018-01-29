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29 января 2018, 17:42



Прирост уменьшился, но лидерство сохранилось. Население Красноярского края за год увеличилось на тысячу человек.

Как отмечено в сообщении ведомства, городских жителей в нашем регионе зарегистрировано 2 226 476 человек, это 77% всего населения. Остальные 23% (649 884 человек) — проживают в деревнях и селах. При этом отмечена тенденция увеличения численности горожан. За год их стало больше на 6 398 человек (на 0,3%), число сельчан, напротив, сократилось на 5 339 человек (на 0,8%). Еще одна интересная цифра – более трети всего населения региона составляют столичные жители. В краевом центре зарегистрированы 1 091 545 человек. Стоит также отметить, что годом ранее прирост жителей Красноярского края составил 9300 человек. Тем не менее по факту 2017-го регион сохранил лидерство по количеству жителей в Сибири. На втором месте находится Новосибирская область, на третьем — Кемеровская область. Среди регионов России край занимает 14-е место.

Просмотров:172 Численность населения в Красноярском крае, по данным Красноярскстата, на 1 января 2018 года составила 2 876 360 человек. За год число жителей региона увеличилось на 1059 человек.Как отмечено в сообщении ведомства, городских жителей в нашем регионе зарегистрировано 2 226 476 человек, это 77% всего населения. Остальные 23% (649 884 человек) — проживают в деревнях и селах.При этом отмечена тенденция увеличения численности горожан. За год их стало больше на 6 398 человек (на 0,3%), число сельчан, напротив, сократилось на 5 339 человек (на 0,8%).Еще одна интересная цифра – более трети всего населения региона составляют столичные жители. В краевом центре зарегистрированы 1 091 545 человек.Стоит также отметить, что годом ранее прирост жителей Красноярского края составил 9300 человек. Тем не менее по факту 2017-го регион сохранил лидерство по количеству жителей в Сибири. На втором месте находится Новосибирская область, на третьем — Кемеровская область. Среди регионов России край занимает 14-е место.