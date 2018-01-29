Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 января 2018, 17:55



Норильские школьники имеют шанс получить путевки в составе делегации Красноярского края в один из лучших детских центров страны на Дальнем Востоке

В программу трех профильных смен «Российский интеллект», «Юный дипломат», «Океан открытий» включены профориентационные встречи, мастер-классы международных экспертов, разработка авторских проектов, сообщается на официальном портале Красноярского края. Смена «Российский интеллект» станет профориентационной и объединит победителей и призёров краевых, областных, республиканских олимпиад, технических, учебно-исследовательских конкурсов. Для участников подготовлена деловая игра «Стране нужны кадры», Чемпионат профессиональных проб «Океанskills», форсайт-сессия «Я – профессионал – 2030» и тематические экскурсии на инновационные предприятия. Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских дипломатов» подготовила профильный модуль «Юный дипломат», ориентированный на личностное развитие старшеклассников и осмысление сути и значения профессионально значимых качеств дипломата. В рамках смены пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 35-летию центра «Океан», а также встречи с успешными дипломатами, интерактивный лекторий. Смена «Океан открытий» окажет содействие профессиональному самоопределению старшеклассников благодаря встречам с представителями ведущих вузов и предприятий Владивостока. Также в рамках смены предусмотрены спецкурсы «Профориентир» и «Абитуриент», курс экспертных мастер-классов «История успеха» и тематические экскурсии на крупнейшие и инновационные предприятия. Кроме того, есть возможность подать заявку на профильные модули и отряды: «медиа» – для школьников, обладающих журналистскими навыками работы, «педагогический отряд» – для тех, кто уверен в своих силах и считает, что способен стать помощником вожатого, «церемониальный отряд» – ждет ребят, обладающих навыками строевой подготовки и определенными внешними параметрами (юноши ростом от 170 до 185 см, девочки ростом от 160-175 см). Желающим стать участниками первой и третьей смен необходимо оформить заявку на сайте www.краспутевка.рф до 1 февраля, второй – до 11 февраля, предварительно ознакомившись со списком и условиями пребывания. После завершения приема заявок будет сформирован рейтинг, который определит лидеров.

Просмотров:156 В Красноярском крае стартовал конкурс на участие в сменах Всероссийского детского центра «Океан», по итогам которого между талантливыми школьниками региона будет распределена 41 путевка.В программу трех профильных смен «Российский интеллект», «Юный дипломат», «Океан открытий» включены профориентационные встречи, мастер-классы международных экспертов, разработка авторских проектов, сообщается на официальном портале Красноярского края.Смена «Российский интеллект» станет профориентационной и объединит победителей и призёров краевых, областных, республиканских олимпиад, технических, учебно-исследовательских конкурсов. Для участников подготовлена деловая игра «Стране нужны кадры», Чемпионат профессиональных проб «Океанskills», форсайт-сессия «Я – профессионал – 2030» и тематические экскурсии на инновационные предприятия.Общероссийская общественная организация «Ассоциация российских дипломатов» подготовила профильный модуль «Юный дипломат», ориентированный на личностное развитие старшеклассников и осмысление сути и значения профессионально значимых качеств дипломата. В рамках смены пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 35-летию центра «Океан», а также встречи с успешными дипломатами, интерактивный лекторий.Смена «Океан открытий» окажет содействие профессиональному самоопределению старшеклассников благодаря встречам с представителями ведущих вузов и предприятий Владивостока. Также в рамках смены предусмотрены спецкурсы «Профориентир» и «Абитуриент», курс экспертных мастер-классов «История успеха» и тематические экскурсии на крупнейшие и инновационные предприятия.Кроме того, есть возможность подать заявку на профильные модули и отряды: «медиа» – для школьников, обладающих журналистскими навыками работы, «педагогический отряд» – для тех, кто уверен в своих силах и считает, что способен стать помощником вожатого, «церемониальный отряд» – ждет ребят, обладающих навыками строевой подготовки и определенными внешними параметрами (юноши ростом от 170 до 185 см, девочки ростом от 160-175 см).Желающим стать участниками первой и третьей смен необходимо оформить заявку на сайте www.краспутевка.рф до 1 февраля, второй – до 11 февраля, предварительно ознакомившись со списком и условиями пребывания. После завершения приема заявок будет сформирован рейтинг, который определит лидеров.